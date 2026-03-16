Hô Chi Minh-Ville

Service de vélos électriques en libre-service pour promouvoir les transports écologiques

Le Centre de gestion des transports publics de Hô Chi Minh-Ville, sous l'égide du Département municipal de la construction, a lancé le 15 mars un service de vélos électriques en libre-service, marquant une nouvelle étape dans les efforts déployés pour développer la mobilité urbaine verte.

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Photo : ST/CVN

Au total, 500 vélos électriques seront mis en service sur l'ensemble du réseau de stations en mars, en complément du réseau de vélos en libre-service opérationnel depuis fin 2021.

Du 15 au 31 mars, les habitants et les visiteurs pourront essayer gratuitement les vélos électriques pendant 15 minutes à une station située près de l'ancien site du Centre des taxes et des échanges de Saigon, rue Nguyên Huê.

Pour accéder au service, les utilisateurs doivent s'inscrire sur l'application TNGo-HCM afin d'obtenir un code promotionnel pour l'essai.

Selon le centre, le développement des services de vélos et de vélos électriques en libre-service devrait inciter les habitants à délaisser leurs véhicules privés au profit des transports en commun, contribuant ainsi à réduire les embouteillages, à limiter la pollution et à atteindre l'objectif de réduction des émissions dans le secteur des transports.

Après la période d'essai, l'opérateur prévoit de facturer 10.000 dôngs (0,38 dollar) pour 15 minutes, 20.000 dôngs pour 30 minutes, 35.000 dôngs pour 60 minutes, 60.000 dôngs pour 120 minutes et 110.000 dôngs pour 240 minutes.

Répondre aux besoins de déplacement des habitants

Les habitants peuvent télécharger l'application TNGo-HCM sur l'App Store pour les appareils iOS ou sur Google Play pour les appareils Android en scannant un QR code ou en recherchant "TNGo-HCM", puis créer un compte pour utiliser le service.

Un représentant du centre a déclaré que ce dernier continuerait de collaborer avec les organismes compétents afin de suivre la mise en œuvre du projet, d'évaluer son efficacité opérationnelle et sa capacité à répondre à la demande de déplacements, tout en étendant progressivement le réseau à l'ensemble de la ville dans les prochains mois.

Depuis fin 2021, le centre s'est associé au groupe Tri Nam pour déployer un service de vélos en libre-service dans le centre-ville. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de Hô Chi Minh-Ville visant à améliorer les transports publics tout en encadrant l'utilisation des véhicules motorisés privés, dans le but d'optimiser la connectivité entre les différents modes de transport.

À ce jour, le système a mis en service 500 vélos en libre-service répartis dans 52 stations du centre-ville afin de répondre aux besoins de déplacement des habitants.

VNA/CVN