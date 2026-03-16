Intelligence artificielle, opportunité à ne pas manquer pour le Vietnam

À l’ère du numérique, l’intelligence artificielle (IA) s’impose comme une technologie clé, transformant profondément le fonctionnement de l’économie mondiale ainsi que de nombreux secteurs scientifiques et technologiques. Conscients de cet enjeu majeur, plusieurs pays considèrent l’IA comme un domaine stratégique et investissent massivement dans la recherche, les infrastructures et la formation.

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Photo : VNA/CVN

Au Vietnam, l’entrée en vigueur officielle de la Loi sur l’intelligence artificielle, le 1er mars 2026, marque une étape importante dans la mise en place d’un cadre juridique pour ce secteur technologique émergent.

Une fois cette base légale établie, la priorité est désormais d’assurer un développement et une application méthodiques et efficaces de cette technologie, en adéquation avec les réalités nationales, tout en accélérant la transformation structurelle de l’économie.

Selon des experts travaillant au Royaume-Uni, en Irlande et au Danemark, le Vietnam dispose de conditions favorables pour dynamiser ce secteur, à condition de saisir les opportunités au bon moment et de définir une stratégie de développement pertinente.

’exprimant auprès du correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Londres, Peter Bom, directeur général de SMT Data au Danemark, a souligné l’intensité de la collaboration entre les universités et les centres de recherche au Royaume-Uni, qui disposent d’un riche potentiel scientifique. Selon lui, le Vietnam pourrait largement bénéficier d’une approche proactive, adaptée à son propre contexte et reposant sur des bases scientifiques solides.

L’IA étant déjà largement déployée dans les entreprises européennes, elle offre un réservoir d’expériences pratiques -succès comme échecs - particulièrement utile pour orienter les futures applications au Vietnam.

Les spécialistes estiment qu’une mise en œuvre réussie de l’IA doit s’appuyer sur une stratégie claire, notamment en matière de gouvernance des données et de définition des objectifs technologiques. Peter Bom recommande ainsi d’encourager les entreprises à exploiter l’IA tout en mettant en place une politique d’utilisation transparente, garantissant la fiabilité et la cohérence des Professeur Long Tran-Thanh, de l’Université de Warwick, observe que le secteur financier vietnamien affiche actuellement les résultats les plus probants dans l’application de l’IA.

Toutefois, des marges de progression importantes existent dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’agriculture, qui sont étroitement liés aux défis des pays en développement et représentent un vaste champ d’innovation.

Dans ce contexte, le Royaume-Uni, reconnu comme un centre d’excellence dans ce domaine, pourrait devenir un partenaire majeur du Vietnam, notamment en matière de formation et de recherche fondamentale.

Concernant les ressources humaines, le professeur associé Harry Nguyen, de l’Université de Cork, souligne que le Vietnam anticipe activement les tendances technologiques et dispose d’un avantage compétitif dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Ces dernières années, l’émergence d’universités et de centres de recherche spécialisés au Vietnam a favorisé l’apparition d’une nouvelle génération de scientifiques, inscrite dans une perspective de développement à long terme. La multiplication des conférences spécialisées permet également au pays de s’intégrer plus profondément dans les réseaux mondiaux de recherche.

Par ailleurs, la communauté des intellectuels vietnamiens à l’étranger constitue un atout précieux, animée par une volonté constante de contribuer au développement national.

Selon Harry Nguyê, la gestion de données de haute qualité ainsi que le développement de modèles de langage adaptés à la culture et à la langue vietnamiennes seront des facteurs déterminants. L’intelligence artificielle pourrait ainsi devenir un puissant moteur d’innovation et contribuer à renforcer la compétitivité du Vietnam dans l’économie numérique à l’avenir.

VNA/CVN