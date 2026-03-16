L’État sera le "premier client" des produits technologiques stratégiques

Un représentant du ministère des Sciences et des Technologies a indiqué que l’État serait le "premier client" à passer commande de produits technologiques stratégiques tels que des caméras à intelligence artificielle, des drones et des robots mobiles autonomes.

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Photo : Trong Dat/CVN

"Les entreprises sont prêtes à investir dans la recherche et le développement de produits, mais le principal problème reste le débouché sur le marché", a analysé Hoàng Anh Tú, vice-directeur du Département des sciences, des techniques et de la technologie relevant du ministère des Sciences et des Technologies.

Selon lui, de nombreux produits technologiques, s’ils n’ont pas l’occasion d’être déployés dans des conditions réelles, auront du mal à être perfectionnés et commercialisés. L’État jouera donc le rôle de premier client, à travers des projets de commandes publiques, afin de créer un marché initial pour ces produits.

Lors d’une récente réunion sur la mise en œuvre de la décision du Premier ministre n°2815 sur le développement des produits technologiques stratégiques, plusieurs organismes ont également proposé des problématiques technologiques concrètes, issues de besoins réels. Le directeur du Service des sciences et des technologies de Hanoï, Cù Ngoc Trang, a indiqué que la ville étudiait la possibilité de commander des recherches sur des caméras à intelligence artificielle (IA), destinées au système de ville intelligente.

Selon lui, la demande de caméras à intelligence artificielle à Hanoï est "actuellement très élevée" pour le développement de la ville intelligente. La municipalité souhaite commander des recherches, la conception et l’expérimentation de systèmes capables de traiter les données directement sur l’appareil, afin de résoudre des problèmes tels que les embouteillages, la pollution environnementale ou les inondations.

Production selon la commande

À Đà Nẵng (Centre), les autorités élaborent actuellement une liste de technologies à commander, comprenant notamment des applications de traçabilité pour des produits agricoles locaux comme le ginseng Ngọc Linh, ainsi que la création de cartes numériques destinées à la gestion urbaine.

Parallèlement, la ville de Cân Tho (Delta du Mékong) s’intéresse à l’application des drones dans l’agriculture ainsi qu’aux plateformes technologiques permettant de surveiller l’érosion des berges. "Ces initiatives découlent toutes de besoins concrets, et certaines ont déjà commencé à faire l’objet de commandes", a partagé Nguyễn Hữu Thanh Bình, vice-directeur du Service municipal des sciences et des technologies.

Photo : VNA/CVN

Au-delà des collectivités locales, un représentant du ministère de la Construction a également fait savoir que ce secteur présente une forte demande pour des technologies telles que les drones, les robots autonomes et les caméras à intelligence artificielle. Les caméras IA peuvent notamment contribuer à la surveillance des infrastructures de transport et des chantiers de construction. Les drones, quant à eux, peuvent être utilisés pour les opérations de recherche et de sauvetage en mer, la surveillance des ouvrages de transport ou encore le suivi de zones de chantier situées dans des terrains complexes.

D’après le ministère de la Construction, de nombreux ouvrages maritimes, installations situées le long des fleuves ou zones difficiles d’accès ont aujourd’hui un besoin important de surveillance par drones. Ces appareils peuvent également contribuer à suivre la mise en œuvre des plans d’aménagement urbain dans les villes.

Une autre piste d’application concerne les robots autonomes, notamment dans les ouvrages souterrains ou les environnements de construction dangereux. Les robots peuvent aider à réduire les risques pour les travailleurs, à libérer des ressources humaines et à améliorer l’efficacité des travaux.

Par ailleurs, un représentant du Parquet populaire suprême s’intéresse aux systèmes d’intelligence artificielle capables d’aider à analyser les dossiers d’affaires judiciaires, ainsi qu’à l’utilisation de drones pour collecter des données servant au traitement des infractions, par exemple dans les domaines de l’environnement ou de la construction. "Lorsque des orientations concrètes seront publiées, nous passerons commande", a-t-il indiqué.

Selon le vice-ministre permanent de la Science et de la Technologie, Vũ Hải Quân, le ministère élabore actuellement un modèle de commande pour les programmes et missions visant à développer des produits technologiques stratégiques. L’orientation consiste à se concentrer sur un nombre limité de technologies afin de créer les premiers modèles permettant une mise en œuvre rapide et efficace.

Le vice-ministre estime qu’il est nécessaire de sélectionner d’abord des missions concrètes et réalisables afin de les mettre en œuvre d’avance. Cette approche devrait créer davantage de motivation et d’expérience pour progresser ensuite vers des objectifs plus ambitieux.

Selon la décision n° 2815 du Premier ministre, le Vietnam donne la priorité au développement de six produits technologiques stratégiques : les grands modèles de langage et assistants virtuels en vietnamien, les caméras IA, les robots mobiles autonomes, les équipements réseau 5G, l’infrastructure blockchain et les drones. Ces produits ont été sélectionnés à partir d’une liste plus large comprenant 11 groupes de technologies stratégiques et 35 produits.

L’objectif est qu’à l’horizon 2030, le Vietnam maîtrise 80% des technologies de base, que le taux de localisation atteigne au minimum 60% du prix de vente et que ces produits couvrent au moins 30% du marché intérieur. Le Comité central de pilotage chargé de la mise en œuvre de la Résolution 57 relative au développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique vise par ailleurs la commercialisation réussie d’au moins cinq produits technologiques stratégiques d’ici 2026.

Trong Dat/CVN