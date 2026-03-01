Escalade militaire au Moyen-Orient : le Vietnam renforce les mesures de sécurité aérienne

Face à la grave escalade de la situation militaire au Moyen-Orient, l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam a formellement demandé aux unités compétentes de déployer des solutions multiples afin de garantir une sécurité aérienne absolue, de maintenir la fluidité du transport et de réduire considérablement les risques pour les passagers et les compagnies aériennes.

La Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (VATM) est chargée d’élaborer de manière proactive des solutions de contrôle, en particulier pour les vols dont les horaires sont modifiés en raison des combats. Elle devra assurer la fourniture d’informations précises et opportunes aux transporteurs et aux agences concernées afin de garantir une gestion entièrement sécurisée de la navigation aérienne.

Les compagnies aériennes vietnamiennes et étrangères opérant des vols à destination, en provenance ou survolant les zones affectées sont tenues de surveiller étroitement l’évolution du conflit, notamment en ce qui concerne l’Iran et les pays ayant fermé leur espace aérien. Elles devront évaluer de manière proactive les risques potentiels et l’impact direct sur les routes internationales, y compris les liaisons Europe - Asie utilisant ces couloirs aériens.

Ces transporteurs doivent actualiser en permanence les alertes de sécurité, les messages NOTAM (messages aux navigants aériens), ainsi que les directives des autorités nationales, de l’IATA (Association du transport aérien international), de l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale), de l’AESA (Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne) et d’autres sources officielles afin de prendre des décisions opérationnelles appropriées. Ils devront évaluer les risques et adapter rapidement leurs plans d’exploitation ou mettre en place des itinéraires de remplacement afin de garantir une sûreté aérienne absolue.

Les compagnies sélectionneront des couloirs alternatifs sûrs, évitant les espaces aériens fermés ou à haut risque, en s'assurant qu'aucun appareil ne survole les zones de conflit ou leurs périphéries. Elles informeront pleinement et rapidement les passagers de toute modification de programme liée à l'impact des affrontements militaires.

Garantir des trajets sûrs et ponctuels

Les transporteurs respecteront strictement leurs obligations légales envers les voyageurs, en fournissant une assistance complète, de nouveaux horaires et des explications claires afin de limiter les désagréments. Toute décision d’ajustement opérationnel devra être immédiatement signalée et coordonnée avec l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam pour un traitement conjoint optimal.

La Compagnie générale des aéroports du Vietnam, les aéroports internationaux ainsi que les autorités aéroportuaires régionales collaboreront étroitement avec les compagnies aériennes et les services d’assistance au sol. Ils mettront en œuvre des plans de soutien pour les passagers affectés par des annulations ou des déroutements, tout en maintenant un ordre strict et un haut niveau de sécurité dans les terminaux.

Interrogée par la VNA, Vietnam Airlines a indiqué que ses vols entre le Vietnam et l’Europe s’effectuent en dehors des zones de combat, tout en maintenant une veille constante afin de garantir des trajets sûrs et ponctuels. Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines et Sun PhuQuoc Airways n’exploitent actuellement aucune liaison vers l’Europe et n’effectuent aucun survol d’Israël ou de l’Iran.

L’escalade sécuritaire au Moyen-Orient, exacerbée par les opérations militaires entre les États-Unis, Israël et l’Iran, a conduit l’Iran, l’Irak, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis et Israël à fermer ou restreindre leur espace aérien. Les aéroports de Dubaï, d’Abou Dhabi et de Doha ont également réduit leurs activités face aux risques encourus.

