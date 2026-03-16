Élections législatives : la diaspora au Laos salue le rôle de l’AN et des Conseils populaires

Les élections des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 suscitent un vif intérêt non seulement parmi les électeurs au Vietnam, mais aussi au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger. Au Laos, de nombreux Vietnamiens d’outre-mer ont exprimé leurs attentes quant au rôle des institutions représentatives dans la nouvelle phase de développement du pays.

>> Un levier électoral pour concrétiser les ambitions du XIVe Congrès national

>> La diaspora vietnamienne au Laos confiante dans la nouvelle législature

>> La diaspora vietnamienne en Afrique du Sud confiante dans la XVIe législature

Photo : Vietnamplus/CVN

Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Laos, Nguyên Thi Thu Huyên, cheffe du bureau de l’Association des Vietnamiens de Vientiane, a souligné que la communauté vietnamienne dans la capitale lao suit de près les évolutions du pays et se réjouit de ses progrès constants, notamment de l’amélioration du niveau de vie de la population. Selon elle, à la suite du XIVe Congrès national du Parti, le pays entre dans une nouvelle ère marquée par l’ambition d’un développement prospère et durable.

Dans ce contexte, le rôle de l’AN et des Conseils populaires à tous les niveaux est jugé essentiel pour concrétiser les orientations stratégiques du pays. Au cours du mandat 2021-2026, la XVe législature de l’AN et les Conseils populaires ont engagé de nombreuses réformes dans leurs méthodes de travail, adoptant plusieurs lois et résolutions importantes destinées à perfectionner le cadre institutionnel, à lever les obstacles au développement socio-économique et à renforcer les mécanismes de supervision sur les grandes politiques publiques.

Nguyên Thi Thu Huyên a également mis en avant l’évolution des activités parlementaires, caractérisées par un rapprochement accru avec les électeurs. Les séances d’interpellation et les activités de supervision thématique sont désormais organisées de manière plus ouverte et transparente, reflétant le sens des responsabilités des députés vis-à-vis des citoyens.

Selon elle, dans la nouvelle phase de développement du pays, les futurs députés de l’AN et les élus des Conseils populaires devront continuer à renforcer leur sens des responsabilités devant les électeurs et la population. Elle a également souligné l’importance pour les représentants élus de rester étroitement connectés à la réalité du terrain, d’écouter les préoccupations des citoyens et de refléter fidèlement les aspirations de la société dans les processus législatifs et de supervision.

Elle a par ailleurs estimé qu’il était nécessaire de continuer à améliorer les politiques à l’égard de la communauté vietnamienne à l’étranger, afin de permettre à celle-ci de jouer pleinement son rôle de passerelle dans le renforcement de la coopération internationale et la promotion de l’image du Vietnam.

Elle a également jugé pertinente la décision d’organiser ces élections peu après le XIVe Congrès national du Parti, estimant que cela permettra de consolider rapidement les institutions dirigeantes et d’assurer la continuité et l’efficacité de la gouvernance nationale.

Enfin, elle a souligné l’importance croissante de la diplomatie parlementaire dans un environnement international marqué par de multiples défis. Selon elle, le Vietnam devrait continuer à jouer un rôle actif dans les mécanismes parlementaires régionaux et internationaux, tels que l’Union interparlementaire (UIP) et l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), contribuant ainsi à promouvoir la coopération et à relever collectivement les défis mondiaux, notamment en matière de développement durable, de changement climatique et de sécurité non traditionnelle.

VNA/CVN