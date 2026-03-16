Cérémonie d’hommage aux victimes du massacre de Son My à Quang Ngai

Dans la matinée du 16 mars, au site commémoratif de Son My, le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme a organisé une cérémonie d’offrande d’encens et de fleurs pour honorer la mémoire des 504 civils massacrés il y a 58 ans (le 16 mars 1968).

>> Commémoration des 504 victimes du massacre de Son My à Quang Ngai

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Ho Van Nien, ainsi que de hauts responsables de la province de Quang Ngai ont assisté à cette cérémonie commémorative.

Lors de l’événement, Pham Thi Trung, directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de Quang Ngai, est revenue sur les tragiques événements de cette aube fatidique. Ce jour-là, les troupes de l’armée américaine avaient envahi le hameau de My Lai, massacrant 504 civils innocents, pour la plupart des femmes, des personnes âgées et des enfants. Parmi les victimes figuraient également des femmes enceintes et des nourrissons qui n’avaient même pas encore reçu de nom. Ce crime de guerre a profondément choqué la conscience de l’humanité et déclenché une vague mondiale de protestations contre la guerre menée au Vietnam. Il demeure aujourd’hui l’un des symboles les plus marquants des souffrances endurées par le peuple vietnamien dans sa lutte pour l’indépendance et la réunification nationales.

Aujourd'hui, ce site est classé Monument historique national, conservant les preuves des crimes tout en attirant de nombreux visiteurs internationaux. Son My renaît désormais, aspirant à la prospérité et au bonheur. Les habitants ont accompli l'extraordinaire : pardonner sans oublier, refermant le passé sans l'effacer. Cette magnanimité, symbole de l'âme vietnamienne résiliente, transforme la douleur en une force tournée vers la lumière.

Lors de la cérémonie, les délégués provinciaux ont observé une minute de silence avant de déposer des fleurs devant le monument. Les notes de la pièce "Le violon à My Lai" ont retenti dans une atmosphère solennelle, comme une prière pour la paix et pour la mémoire des innocentes victimes.

VNA/CVN