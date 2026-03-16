La numérisation contribue à accélérer le processus et à améliorer la qualité des élections

La transformation numérique et l’application des technologies de l’information ont contribué à raccourcir les délais d’organisation tout en améliorant la qualité et l’efficacité du processus électoral lors des élections des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. C’est ce qu’a déclaré la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, membre du Conseil électoral national, à la presse dans l’après-midi du 15 mars à Hanoï.

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Photo : VNA/CVN

Selon elle, l’un des points les plus marquants de ce scrutin réside dans la réduction du calendrier électoral de plus de deux mois par rapport aux précédentes élections. Malgré ce calendrier raccourci, l’ensemble des procédures légales et des étapes du processus électoral, notamment les trois cycles de consultations destinés à sélectionner les candidats, ont été maintenus conformément à la réglementation en vigueur et font l’objet d’instructions encore plus strictes afin de garantir la qualité de la sélection des candidats.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale a souligné que la transformation numérique a joué un rôle déterminant dans l’organisation de ces élections. L’application des technologies de l’information a permis de simplifier plusieurs étapes du processus, notamment l’établissement des cartes d’électeurs et la gestion des dossiers des candidats, qui peuvent désormais être soumis sous forme électronique.

Dans le même temps, de nouvelles modalités de rencontre entre candidats et électeurs ont été introduites, combinant réunions en présentiel et échanges en ligne. Ce dispositif permet aux candidats de dialoguer plus facilement et plus largement avec les électeurs, y compris à distance, tout en offrant aux citoyens la possibilité de mieux connaître les programmes d’action des candidats.

Photo : VNA/CVN

"Grâce à ces formats hybrides, un candidat peut, à partir d’un point de connexion unique, interagir avec des électeurs de différentes communes ou quartiers, ce qui élargit considérablement la portée des échanges et renforce la transparence du processus", a-t-elle indiqué.

La tenue de ces élections peu après le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam a également créé une dynamique favorable au sein de la société, contribuant à faciliter la préparation et l’organisation du scrutin. Selon Nguyên Thi Thanh, la préparation des ressources humaines pour les élections a été engagée très tôt et étroitement articulée avec le processus de préparation des congrès du Parti à tous les niveaux.

Le processus de sélection des candidats a été conduit de manière rigoureuse, avec des orientations précises concernant la structure, la composition et les critères de représentation, afin de garantir à la fois la représentativité des différentes composantes de la société et un niveau élevé de qualité des candidats.La vice-présidente de l’Assemblée nationale a exprimé l’espoir que ces élections permettront de sélectionner des représentants compétents, intègres et engagés, capables de répondre aux exigences du renouveau et d’accompagner le pays dans sa nouvelle phase de développement.

S’agissant des prochaines étapes, Nguyên Thi Thanh a indiqué que les autorités procéderont, dans les jours suivant le scrutin, à la synthèse et à l’annonce des résultats électoraux.

Grâce à l’appui des outils numériques, le processus de compilation des résultats devrait être plus rapide et les résultats officiels devraient être annoncés le 22 mars.

Après leur publication, les résultats seront soumis au Conseil électoral national pour validation et pour la reconnaissance officielle du statut des députés élus. Un bilan général des élections est prévu le 3 avril.

Concernant l’installation des nouvelles institutions, les autorités ont déjà publié des directives à destination des localités pour l’organisation de la première session des Conseils populaires.

Quant à la première session de la nouvelle législature de l’Assemblée nationale, elle devrait se tenir début avril 2026 et sera consacrée notamment aux questions organisationnelles et aux décisions relevant des compétences de l’organe législatif.

VNA/CVN