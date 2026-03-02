Tension au Moyen-Orient

L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam demande une modification des lignes aériennes

Face à l'escalade du conflit au Moyen-Orient, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a demandé aux compagnies aériennes, aux centres de contrôle aérien et aux aéroports de revoir d'urgence leurs programmes de vols et de garantir une sécurité absolue.

>> Le Vietnam exprime sa vive inquiétude face à l’escalade complexe du conflit au Moyen-Orient

>> Les ambassades du Vietnam dans le Golfe émettent des annonces d'urgence

>> Escalade militaire au Moyen-Orient : le Vietnam renforce les mesures de sécurité aérienne

Photo : VNA/CVN

Selon l'agence, la situation au Moyen-Orient s'est complexifiée après l'attaque de grande envergure lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février. De nombreux pays, dont l'Iran, l'Irak, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis (EAU) et Israël, ont fermé ou restreint leur espace aérien par mesure de sécurité.

Des aéroports comme ceux de Dubaï, d'Abou Dabi et de Doha ont également suspendu ou restreint temporairement leurs activités en raison des fermetures d'espaces aériens et des risques pour la sécurité des opérations aériennes civiles.

Cette situation a entraîné d'importantes perturbations du réseau aérien mondial, de nombreuses compagnies aériennes internationales annulant ou modifiant leurs programmes de vols, notamment sur les liaisons à destination et en provenance du Moyen-Orient et sur les liaisons entre l'Europe et l'Asie via cette région, fortement impactées.

L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a demandé à la Société vietnamienne de gestion du trafic aérien d'élaborer des plans opérationnels adaptés aux vols devant être reprogrammés et de fournir aux compagnies aériennes les informations nécessaires pour garantir la sécurité.

Les compagnies aériennes vietnamiennes et étrangères assurant des liaisons à destination, en provenance ou transitant par la zone concernée doivent suivre régulièrement l'évolution de la situation au Moyen-Orient, notamment dans les zones à espace aérien fermé, afin d'évaluer son impact sur les vols.

Les compagnies aériennes doivent se tenir pleinement informées des alertes et informations de sécurité diffusées par les autorités afin d'adapter leurs plans opérationnels, d'ajuster leurs plans de vol, de choisir des itinéraires alternatifs sûrs et d'éviter les zones de conflit ou à haut risque. En cas de modification d'horaires, les compagnies aériennes doivent informer rapidement les passagers, veiller à la protection de leurs droits conformément à la réglementation et coordonner leurs actions avec l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, puis lui en rendre compte.

La Société des aéroports du Vietnam (ACV), les aéroports internationaux et les autorités aéronautiques du Nord, du Centre et du Sud doivent assurer une veille proactive et une coordination avec les compagnies aériennes et les sociétés d'assistance au sol concernant la prestation de services ; élaborer et mettre en œuvre des plans d'assistance aux passagers en cas de modification, d'annulation ou d'ajustement d'horaires de vol ; garantir la sécurité et l'ordre dans les aéroports ; et signaler sans délai à l'Autorité de l'aviation civile tout problème dépassant leur compétence.

L'Autorité de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes et aux services concernés de coopérer étroitement et d'appliquer rigoureusement ces mesures.

Plus de 4.400 passagers bloqués à l'aéroport de Nôi Bài

Photo : Qatar Airways/CVN

La fermeture de l'espace aérien par plusieurs pays du Moyen-Orient en raison de l'escalade du conflit a entraîné l'annulation de nombreux vols au départ de Nôi Bài, laissant des milliers de passagers sans ressources. Les compagnies aériennes internationales mettent en œuvre en urgence des mesures pour protéger les droits des passagers, comme le remboursement des billets et la prise en charge des frais d'hébergement.

Selon l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, ce soir (1er mars), l'escalade des tensions militaires entre l'alliance américano israélienne et l'Iran a conduit plusieurs pays, dont l'Iran, l'Irak, Israël, le Qatar et les Émirats arabes unis, à annoncer la fermeture ou la restriction stricte de leur espace aérien afin de garantir la sécurité, perturbant fortement les opérations des compagnies aériennes étrangères à l'aéroport de Nôi Bài.

La compagnie la plus touchée est Qatar Airways, qui a dû annuler cinq vols entre Hanoï et Doha entre le 28 février et le 2 mars, affectant environ 1.565 passagers. Plus récemment, le vol passagers QR977 (Hanoï-Doha), prévu au départ à 19h10 aujourd'hui, a été annulé, empêchant 361 passagers supplémentaires de voyager. Par ailleurs, les vols cargo QR8952/QR8953 sur la liaison Doha-Hanoï-Doha sont également en attente d'informations complémentaires.

Emirates a également suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 2 mars à 18h00. 725 passagers au départ de Hanoï sont concernés. Le vol EK395 reliant Hanoï à Dubaï, prévu au départ à 0h25 le 2 mars, a également été officiellement annulé.

Etihad Airways est aussi dans l'incapacité d'assurer des vols reliant Hanoï à Abou Dhabi. Plus précisément, le vol EY431, prévu au départ à 20h00 aujourd'hui, a été annulé, laissant 276 passagers bloqués.

Photo : CTV/CVN

Au soir du 1er mars, plus de 4.400 passagers de compagnies aériennes du Moyen-Orient opérant au Vietnam étaient affectés par l'escalade des tensions.

Face aux nombreuses annulations de vols par les compagnies aériennes régionales du Golfe, Turkish Airlines était la seule compagnie à maintenir son programme à l'aéroport de Nôi Bài. Un rapport de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, publié à 19h00 ce jour-là, indiquait que les vols passagers TK164/TK165 sur la liaison Istanbul-Hanoï-Istanbul se déroulaient normalement, sans retard ni annulation.

Suite aux nombreuses annulations de vols internationaux à l'aéroport de Nôi Bài, les compagnies aériennes mettent en œuvre en urgence des mesures pour protéger les droits des passagers. Les passagers bloqués bénéficieront d'une assistance pour réserver un autre vol, modifier gratuitement leurs billets ou obtenir un remboursement, conformément à la réglementation, ainsi que d'une assistance au sol et d'un hébergement à l'hôtel.

Les compagnies aériennes ont toutefois émis un avertissement : les passagers devant se rendre à l'aéroport de Nôi Bài sont invités à vérifier le statut de leur vol en ligne avant de se rendre au terminal. Toutes les informations mises à jour doivent être consultées via la gestion des réservations sur le site web officiel de la compagnie aérienne ou en contactant directement les agents de billetterie afin de garantir une planification en temps voulu et d'éviter les longues attentes à l'aéroport.

Nguyên Tùng/CVN