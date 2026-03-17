Le Vietnam célèbre les Journées mondiales de l’eau et de la météorologie 2026

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a publié le document n° 2171/BNNMT-BAO, adressé aux ministères, branches, secteurs et organismes centraux, autorités provinciales, ainsi qu'aux ambassades et organisations internationales, afin d'orienter l'organisation des activités commémoratives des Journées mondiales de l’eau et de la météorologie 2026.

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Photo : VNA/CVN

La Journée météorologique mondiale, qui se tiendra le 23 mars sous le thème "Observer aujourd'hui, protéger demain", souligne l'importance cruciale des données d'observation hydrométéorologique et environnementale pour la protection des actifs, des vies humaines et des écosystèmes face à l'intensification des risques climatiques.

En même temps, la Journée mondiale de l'eau du 22 mars 2026, lancée par les Nations unies avec pour thème "L'eau et l'égalité des genres", met en lumière le lien indissociable entre l'eau, l'assainissement et l'égalité des sexes dans les efforts visant à promouvoir le développement durable et à garantir les droits de l'homme.

Dans le cadre de cet appel, le ministère exhorte les ministères, branches, secteurs et organismes centraux, autorités locales, ambassades et organisations internationales à déployer des actions concrètes et efficaces, telles que l'installation de banderoles, d'affiches et de panneaux publicitaires fabriqués à partir de matériaux écologiques dans des espaces publics, des rues, et des centres administratifs.

Les localités sont encouragées à multiplier les initiatives, notamment par l'organisation de conférences scientifiques, d’une cérémonie de lancement de ces deux événements, de forums de discussion, de concours et d'expositions artistiques, tout en accélérant l’application des technologies de l’information et de l'intelligence artificielle (IA) pour la sensibilisation du public. L'accent sera mis sur la participation active de l'ensemble de la société dans la protection des ressources en eau, et particulièrement sur l'implication des femmes dans la gestion des ressources en eau, afin de renforcer la sécurité hydrique nationale.

Parallèlement, les autorités insistent sur la nécessité d'optimiser l'utilisation des systèmes d'alerte précoce et des prévisions météorologiques de haute fiabilité pour atténuer l'impact des catastrophes naturelles et soutenir le développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité.

Les ministères et les secteurs concernés devront s'atteler à assurer la sécurité des ressources en eau, à perfectionner les stratégies et plan global de gestion des ressources en eau, en accélérant la mise en place d'une base de données numérique centralisée et synchronisée. Cette transformation numérique vise à moderniser les méthodes de suivi et à favoriser une gestion plus flexible et multi-objectifs des infrastructures hydrauliques.

Enfin, il est nécessaire de renforcer les programmes de restauration des cours d'eau pollués ou asséchés et de moderniser le réseau national de stations hydrométéorologiques à l'horizon 2030.

VNA/CVN