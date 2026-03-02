Mise à jour des vols affectés au Vietnam en raison du conflit au Moyen-Orient

>> Iran : annulations de vols en série vers le Moyen-Orient
>> Escalade militaire au Moyen-Orient : le Vietnam renforce les mesures de sécurité aérienne
>> L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam demande une modification des lignes aériennes
>> HCM-Ville active un dispositif d'intervention d'urgence pour les touristes vers le Moyen-Orient
|Un Airbus A350 de Qatar Airways.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Qatar Airways (QR) a annulé deux vols passagers : QR983 et QR977, ainsi que le vol cargo QR8952/8953 prévus le 2 mars.
Emirates (EK) a annulé le vol EK395 le 2 mars. Aucune information officielle n’a encore été communiquée concernant le vol EK395 programmé à 00h25 le 3 mars.
Etihad Airways (EY) a annoncé l’annulation du vol EY433.
En revanche, Turkish Airlines (TK) maintient l’exploitation normale de ses vols passagers et cargo le 2 mars. Le vol passagers TK164/165 est programmé respectivement à 15h25 et 22h55. Côté fret, le vol TK6269 est prévu à 13h30 et le vol TK6233 à 18h55.
Les autorités aéronautiques vietnamiennes continuent de suivre de près l’évolution de la situation et de se coordonner avec les compagnies concernées afin d’informer les passagers dans les meilleurs délais.
VNA/CVN