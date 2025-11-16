Les risques climatiques menacent les monuments de Huê, patrimoine mondial

Les catastrophes naturelles mettent en lumière la complexité des enjeux de conservation et de valorisation du patrimoine de la ville de Huê (Centre), dans un contexte où le changement climatique se manifeste de manière toujours plus violente.

Photo : TPO/CVN

Les pluies torrentielles et les crues prolongées survenues entre la fin octobre et le début novembre ont entraîné l’inondation, l’érosion et la dégradation d’une série de monuments historiques et culturels de la ville de Huê.

Une fois encore, les catastrophes naturelles mettent en lumière la complexité des enjeux de conservation et de valorisation du patrimoine, dans un contexte où le changement climatique se manifeste de manière toujours plus violente.

Cité impériale gravement endommagée

La crue majeure récente a lourdement endommagé la zone de la cité impériale de Huê.

Une section des remparts d’environ 15 m s’est totalement effondré, tandis que sept autres points présentent désormais des signes d’inclinaison et d’affaissement, nécessitant un renforcement d’urgence afin d’éviter tout risque d’effondrement en chaîne.

La plupart des vestiges et monuments intégrés au complexe de l’ancienne cité impériale ont été submergés.

La Cité pourpre interdite a connu une hauteur d’eau avoisinant 30 cm, tandis que le mausolée de Minh Mang a été immergé jusqu’à 1,4 m. Quant aux mausolées de Gia Long et de Thiêu Tri, ils ont enregistré des pics d’inondation atteignant 1,5 m.

L’immersion prolongée ne se limite pas à altérer le paysage : elle menace directement la structure matérielle du patrimoine.

Photo : CTV/CVN

Les charpentes et boiseries séculaires de la Cité pourpre interdite, ainsi que de nombreux ouvrages architecturaux traditionnels, sont confrontés à un risque élevé de détérioration et de dégradation accélérée en l’absence d’un traitement rapide.

Les dommages constatés révèlent la vulnérabilité particulière des monuments de Huê face aux catastrophes naturelles et aux effets du changement climatique, et soulignent l’urgence de mettre en place des solutions de préservation durables et réellement adaptées.

Le Centre de conservation des monuments de Huê a mené une étude de terrain, déterminé l'étendue des dégâts et collaboré avec les services et organismes compétents afin d'en évaluer les causes et de proposer des plans de traitement et de restauration.

Selon Lê Công Son, directeur adjoint du Centre, un bilan complet des quatre côtés des remparts a déjà été réalisé, et des consolidations provisoires ont été installées aux endroits présentant un affaissement ou une inclinaison.

Intervention rapide

Au-delà de la cité impériale, le site de la tour Cham Phu Diên, situé dans la commune de Phu Vinh - l’une des plus anciennes tours cham du Vietnam datant du VIIIᵉ siècle - a lui aussi subi une forte inondation, provoquée par la conjugaison des pluies intenses, de la marée montante et de l’élévation du niveau marin.

Photo : Dân tri/CVN

Découverte en 2001, enfouie sous 5 à 7 m de sable et située sous le niveau de la mer, la tour avait été placée dans une structure vitrée pour la protéger.

En raison de sa position topographique basse, elle a néanmoins été immergée, l’eau atteignant cette fois près de 70 cm.

L’ouvrage a été reconnu par l’organisation des records du Vietnam et l’Union mondiale des records comme étant "la première tour Cham ensevelie sous une dune côtière à être excavée et conservée".

Nguyên Duc Lôc, directeur du Musée d’histoire de la ville de Huê, a indiqué qu’après la crue, son équipe avait déployé plusieurs pompes spécialisées pour éviter toute infiltration susceptible de fragiliser les fondations.

"Le site se trouve profondément enfoui et se situe sous le niveau de la mer. À long terme, nous devrons inviter les services spécialisés pour élaborer les solutions les plus efficaces et durables assurant un drainage permanent", a-t-il ajouté.

Afin de surmonter les dommages importants causés par les pluies diluviennes et par la tempête N°13, les autorités de Huê ont rapidement déployé des mesures de protection du patrimoine.

Hoàng Hai Minh, vice-président du Comité populaire municipal de Huê, a précisé : "La ville a demandé au Centre de conservation des monuments de Huê et au Département de la culture de réévaluer l’intégralité du système de murailles, d’identifier les zones fissurées ou fragilisées, afin de trouver des solutions de restauration durables et d’éviter que le renforcement d’un point n’entraîne l’effondrement des sections qui n’ont pas encore été traitées".

Terre d’un patrimoine exceptionnel, Huê est aujourd’hui confrontée à des défis majeurs posés par les aléas climatiques.

La conservation ne peut plus se limiter à des interventions post-inondation : elle requiert désormais une stratégie de long terme intégrant des solutions techniques avancées, une planification adaptée et une gestion réellement durable du patrimoine.

VNA/CVN