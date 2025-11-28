Mois d'action pour un cyberespace sûr pour les femmes et les filles

Un meeting organisé dans le cadre du Mois d’action pour l’égalité des genres et la prévention de la violence basée sur le genre 2025 s’est tenu le matin du 28 novembre à Dà Lat, province de Lâm Dông (Centre), avec la participation d’environ 600 délégués.

Le thème de cette année, "Égalité des genres et sécurité des femmes et des filles à l’ère numérique", intervient alors que le Vietnam a récemment accueilli la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité.

Selon les organisateurs, la transformation numérique crée de nouvelles possibilités d’apprentissage et de connexion sociale, tout en exposant les femmes et les filles à des formes de harcèlement et de violence en ligne.

Depuis le début de l’année 2025, plus de 50 affaires de "kidnapping en ligne", visant principalement des jeunes femmes âgées de 18 à 22 ans, ont été traitées par les autorités.

La vice-présidente de l’Union des femmes du Vietnam, Nguyên Thi Minh Huong, a mis en avant les efforts déployés pour instaurer un environnement exempt de violence et d’abus, ainsi qu’un cyberespace sûr et convivial. Les initiatives comprennent l’encouragement des femmes à participer au mouvement "Apprentissage numérique pour tous" et l’organisation de formations dédiées à l’application de l’IA pour améliorer l’efficacité au travail.

À l’avenir, les antennes de l’Union continueront de mettre l’accent sur la sécurité dans les espaces physiques et numériques, d’appliquer les technologies pour soutenir les femmes et de coordonner la création d’un cyberespace sécurisé pour les femmes et les enfants, dépourvu de harcèlement en ligne.

Pour sa part, la représentante d’ONU Femmes au Vietnam, Caroline Nyamayemombe, a recommandé de renforcer le cadre juridique, d’améliorer les compétences numériques des femmes et des filles, et de mobiliser l’ensemble de la société pour éliminer les stéréotypes de genre.

L’événement comprenait également une séance de partage d’expériences internationales et une exposition de produits de communication consacrés à l’égalité des genres.

