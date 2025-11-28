Le typhon Koto devrait s’affaiblir et se diriger vers les côtes du Centre

Le typhon Koto, avec des vents soutenus de 118 à 133 km/h et des rafales de 167 à 185 km/h, devrait s’affaiblir progressivement à partir du 28 novembre avant de se diriger vers les eaux côtières du Centre du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, le 27 novembre à 19h00, Koto se situait à environ 220 km au nord-ouest de l’île de Song Tu Tây de l’archipel de Truong Sa (Spratly), et se déplaçait vers l’ouest à une vitesse de 5 à 10 km/h.

Au cours des prochaines 24 à 48 heures, Koto devrait s’affaiblir progressivement, les vents près de son centre diminuant pour atteindre 87 à 101 km/h. La tempête ralentira également à 3-5 km/h et se déplacera graduellement vers le nord-ouest, en direction des provinces du Centre-Sud.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a averti que dès le matin du 28 novembre et tout au long de la journée, les zones au large des provinces de Gia Lai à Khanh Hoa connaîtront des vents de 39 à 61 km/h, pouvant atteindre 62 à 74 km/h. Des vagues de 5 à 7 m sont attendues, créant une mer agitée et dangereuse.

Tous les navires naviguant dans ces zones pourraient être confrontés à des orages, des vents violents et de fortes vagues.

Le même jour, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a émis une directive urgente à destination de six provinces et villes du Centre du pays, à savoir Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa et Lâm Dông, les exhortant à mettre en œuvre des mesures visant à garantir la sécurité des digues et des remblais côtiers face au typhon Koto.

Le ministère a souligné que le typhon Koto demeure très puissant en Mer Orientale et que son évolution est complexe. Sa direction et son intensité pourraient encore changer dans les prochains jours.

Koto pourrait toucher directement les zones allant de Dà Nang à Lâm Dông, des régions qui ont récemment subi des inondations historiques et qui se remettent encore des dégâts considérables.

Les autorités ont mis en garde contre un risque accru de glissements de terrain et de brèches le long des digues et des remblais. De plus, la circulation du typhon devrait engendrer de fortes pluies susceptibles de compromettre davantage la sécurité des digues.

Les autorités locales ont reçu pour instruction de suivre de près l’évolution du typhon, les précipitations, les inondations et l’état des digues et des remblais. Elles doivent réviser, actualiser et mettre en œuvre les plans de renforcement d’urgence des zones vulnérables, notamment les digues côtières exposées à la mer. Les réparations en cours doivent être accélérées et les zones présentant des signes d’érosion doivent être consolidées afin de minimiser les dégâts en cas de passage du typhon.

Selon le Comité directeur national de la défense civile, les provinces et villes côtières, de Quang Tri à Hô Chi Minh-Ville, ont informé et recensé 48.380 navires et bateaux et 246.758 membres d’équipage de l’évolution du typhon Koto et de sa trajectoire prévue, afin qu’ils puissent se déplacer préventivement, éviter le danger et quitter les zones à risque.

Le ministère de la Défense a mobilisé 150.395 officiers et soldats, ainsi que 5.471 véhicules, dont 3.085 voitures, 489 véhicules spécialisés, 646 bateaux, 1.239 bateaux gonflables et canoës, et 6 hélicoptères, tous prêts pour des opérations de sauvetage et d’intervention d’urgence.

VNA/CVN