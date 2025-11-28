Enquête de la BM sur le projet de développement urbain et de résilience de Cân Tho

Une délégation de travail de la Banque mondiale (BM), conduite par le vice-président pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, Carlos Felipe Jaramillo, et la directrice nationale de la BM pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos, Mariam J. Sherman, a effectué jeudi 27 novembre une visite d'évaluation du Projet de développement urbain et de renforcement de la résilience de Cân Tho (WB3).

Le projet, dont le Comité populaire municipal est maître d'ouvrage, a permis de réduire notablement les risques d'inondation et d'améliorer la qualité de vie de plus de 420.000 habitants. Il comprend trois phases : contrôle des inondations et assainissement ; développement du corridor urbain ; amélioration de la gestion urbaine face au changement climatique.

Trân Chi Hùng, vice-président du Comité populaire municipal, a chaleureusement remercié la BM pour son appui constant et salué l'efficacité de la troisième phase, qui a nettement amélioré le contrôle des crues, l'évacuation des eaux pluviales et la lutte contre les marées hautes. Il a invité la BM à participer activement aux consultations pour la révision du Plan directeur de la ville.

Le Comité de gestion des projets d'aide publique au développement (APD) a recommandé la poursuite de la 4e phase, afin de compléter les infrastructures dans le noyau urbain de Binh Thuy, d'améliorer la connectivité logistique et de réduire les risques d'inondations dans le centre-ville.

Mariam J. Sherman a annoncé qu'un nouveau programme pour 2026-2030, inclurait un volet de soutien pour la ville de Cân Tho. La BM entend élargir les objectifs à l'échelle nationale, en développant un programme commun pour les zones urbaines. Ses experts continueront de collaborer avec Cân Tho et d'autres localités afin de concevoir ce nouveau programme.

De son côté, Carlos Felipe Jaramillo s'est dit satisfait des résultats de Cân Tho, qui a partiellement maîtrisé les inondations. Il a toutefois souligné que les zones plus étendues restent à surveiller et devront continuer à être contrôlées dans les mois à venir.

Le projet, cofinancé par la BM (250 millions de dollars), le Secrétariat d'État suisse à l'économie (SECO) (10 millions de dollars) et des fonds du gouvernement vietnamien, vise à développer une urbanisation durable, renforcer la résilience climatique, réduire la vulnérabilité aux inondations et améliorer la connectivité intra- et interrégionale.

