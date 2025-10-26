Convention de Hanoï

Une étape historique dans la lutte mondiale contre la cybercriminalité

La cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, dite Convention de Hanoï, s’est déroulée avec succès. Après la séance de clôture, le ministre vietnamien de la Police, Luong Tam Quang, a répondu à des questions de journalistes sur les significations de cet événement.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministre, cette cérémonie a été une réussite complète à tous égards et revêt une importance majeure pour la communauté internationale, démontrant le rôle d’un Vietnam proactif, responsable, déterminé et de bonne volonté.

Avec la participation de plus de 2.500 délégués venus de 119 pays et territoires, de plus de 100 organisations internationales et d’entreprises technologiques de premier plan, l’événement a marqué une étape historique dans la construction d’un cadre juridique mondial efficace pour lutter contre la cybercriminalité.

En particulier, la signature officielle de la Convention par 72 pays dès la cérémonie d’ouverture témoigne de la confiance accordée au rôle central des Nations unies et de l’engagement du Vietnam, mais aussi de l’intérêt commun de la communauté internationale face à la cybercriminalité. Ce chiffre record reflète une mobilisation et un niveau de soutien exceptionnels pour un instrument international encore très récent, confirmant son attractivité et la volonté collective de le mettre en œuvre efficacement.

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Le ministre Luong Tam Quang a souligné que l’organisation par le Vietnam de cette cérémonie et de la conférence de haut niveau sur la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité est d’une grande importance pour la construction d’un cyberespace sûr et sain, au service du développement durable du pays. Il s’agit du plus grand événement international jamais organisé sur ce sujet, illustrant la détermination politique et le rôle moteur du Vietnam dans la création d’un écosystème mondial de cybersécurité.

La Convention de Hanoï est le premier instrument juridique international au niveau des Nations unies dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité. Elle constitue une base importante pour le Vietnam de renforcer la coopération, de recevoir des appuis techniques, d’améliorer les capacités d’enquête numérique et de partager des informations avec les partenaires internationaux. Elle permettra au Vietnam de développer progressivement un écosystème national de cybersécurité moderne, plaçant au centre la protection des droits des citoyens, des entreprises et de la souveraineté numérique.

Le ministre a affirmé que cet événement crée une base importante pour renforcer la sensibilisation et l’éducation en matière de sécurité numérique dans toute la société, contribuant à bâtir un environnement numérique sûr, où chaque citoyen peut apprendre, travailler et se développer en toute confiance à l’ère numérique.

VNA/CVN