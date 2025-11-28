Accident grave à Lang Son : le Premier ministre ordonne des mesures d'urgence

Le Premier ministre a adressé, le 27 novembre, la dépêche officielle N°233/CD-TTg ordonnant le traitement urgent d'un accident de la circulation particulièrement grave survenu dans la province de Lang Son (Nord).

Photo : VNA/CVN

Selon le document, la collision s'est produite le 26 novembre vers 13h30 sur la Nationale 1A, à hauteur de la commune de Nhân Ly, lorsqu'un tracteur routier immatriculé 98E-000.77 a percuté une voiture de tourisme immatriculée 19A-483.13.

L'accident a fait quatre morts et deux blessés.

Face à ce lourd bilan, le chef du gouvernement a adressé ses sincères condoléances aux familles endeuillées et a mandaté le ministère de la Sécurité publique ainsi que le Comité populaire de Lang Son pour prendre des mesures immédiates afin de remédier aux conséquences du drame et d'apporter un soutien aux proches des victimes.

Afin d'éviter de nouvelles tragédies, le Premier ministre a demandé au ministre de la Sécurité publique de diriger la Police de Lang Son pour enquêter, identifier les causes et sanctionner sévèrement toute infraction commise par les conducteurs ou les propriétaires des véhicules impliqués, tout en renforçant les contrôles routiers conformément à la directive N°10/CT-TTg du 19 avril 2023.

Le président du Comité populaire, également chef du Comité de la sécurité routière de la province, a été invité à mobiliser toutes les ressources médicales nécessaires pour soigner les blessés, minimiser les pertes humaines, organiser des visites de soutien pour les familles des victimes et intensifier les contrôles afin de faire respecter strictement le code de la route.

Parallèlement, le Premier ministre a demandé au ministre de la Construction ainsi qu'aux autorités locales du pays de coopérer étroitement avec les forces de l'ordre pour appliquer les mesures de sécurité routière fixées par le gouvernement, dans le but de prévenir les accidents similaires et garantir la sécurité des personnes et des biens.

VNA/CVN