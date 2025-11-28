Le Vietnam et le Mexique renforcent leur coopération en matière de santé

Désireux de préserver leur partenariat de longue date dans le domaine de la santé, les ministères de la Santé du Vietnam et du Mexique accélèrent leur coopération, notamment en matière de médecine traditionnelle.

Photo : Phi Hùng/VNA/CVN

Lors d’une visite de travail au Mexique, du 23 au 27 novembre, une délégation conduite par le vice-ministre de la Santé, Dô Xuân Tuyên, a rencontré le ministre mexicain de la Santé, David Kershenobich Stalnikowitz, afin de développer une coopération globale en matière de santé entre les deux pays.

Cette rencontre intervient alors que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques (1975-2025), une étape importante qui ouvre un nouveau chapitre dans la coopération sanitaire bilatérale.

Les deux parties ont fait le bilan des 20 années écoulées depuis la signature de l’Accord de coopération sanitaire de 2004. Malgré la distance géographique, la coopération médicale entre le Vietnam et le Mexique s’est maintenue avec constance et a permis d’obtenir des résultats remarquables, notamment en matière de médecine traditionnelle, et plus particulièrement d’acupuncture, devenue un symbole fort de l’amitié entre les peuples des deux pays.

En témoigne le fonctionnement efficace des deux centres d’acupuncture Hô Chi Minh, situés à Mexico et à Monterrey, créés grâce à la collaboration entre l’Hôpital national d’acupuncture du Vietnam et le Parti travailliste mexicain (PT).

Lors de la rencontre, le ministre mexicain a salué les résultats positifs obtenus par les deux ministères et a souligné le potentiel considérable de la coopération bilatérale, notamment en médecine traditionnelle et en acupuncture, en formation du personnel de santé et en développement pharmaceutique.

Il a insisté sur l’importance que le Mexique accorde à l’intégration de la médecine traditionnelle et de la médecine moderne dans les soins de santé, considérant cela comme un élément stratégique du système national de santé.

Le vice-ministre Dô Xuân Tuyên a présenté les grandes réformes à venir du système de santé vietnamien, notamment un recentrage sur la prévention plutôt que sur le traitement, la mise en place d’un bilan de santé annuel national à partir de 2026, la promotion de la transformation numérique et des dossiers médicaux électroniques, le développement de la médecine traditionnelle au même titre que la médecine moderne et le renforcement de la coopération internationale pour consolider le système de santé.

Photo : Phi Hùng/VNA/CVN

Sur cette base, il a proposé plusieurs axes de collaboration renforcés pour la période à venir, tels que l’acupuncture et la médecine traditionnelle, le développement des plantes médicinales et des médicaments à base de plantes, les échanges d’experts et la formation des médecins, la recherche scientifique, la promotion du commerce pharmaceutique et le développement du tourisme médical.

Les deux ministères ont signé un nouveau mémorandum d’entente sur la coopération en matière de santé, remplaçant l’accord de 2004. Cet accord prévoit un renforcement de la coopération dans les domaines suivants : médecine traditionnelle (acupuncture, développement des plantes médicinales et médicaments à base de plantes), échanges d’experts, formation des médecins et recherche scientifique, promotion du commerce pharmaceutique et développement du tourisme médical.

Ce nouveau cadre devrait dynamiser la coopération bilatérale de manière plus concrète, pragmatique et adaptée au contexte, notamment dans le contexte post-pandémique et conformément aux stratégies de réforme du système de santé de chaque pays.

Cette visite marque non seulement le renforcement de la coopération sanitaire traditionnelle, mais aussi le début d’une nouvelle phase de collaboration plus approfondie, plus efficace et plus durable, à la hauteur du potentiel et des besoins de développement des deux pays, répartis sur deux continents.

VNA/CVN