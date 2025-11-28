Les enfants consultés pour le futur Programme national de cybersécurité 2026-2030

Le Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité technologique (A05) du ministère de la Police a organisé, ce jeudi 27 novembre, une cérémonie destinée à recueillir les avis des enfants sur le futur Programme de protection et de soutien des enfants dans l'environnement numérique pour la période 2026-2030.

Selon le colonel Hà Van Bac, directeur adjoint dudit Département, près de 2.800 enfants issus de 16 villes et provinces ont été interrogés entre le 11 et le 20 novembre 2025, en partenariat avec l'Association vietnamienne pour la protection des droits de l'enfant, l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et plusieurs organisations internationales.

Les résultats montrent que 27,1% des enfants utilisent Internet moins d'une heure par jour, 50% de une à trois heures, 18,8% de quatre à six heures et 2,3% plus de dix heures.

"Ces données nous offrent une photographie réaliste des usages et des risques. Elles guideront directement les propositions que nous soumettrons au Premier ministre", a déclaré le colonel Hà Van Bac. L'objectif : garantir la sécurité des mineurs tout en leur donnant les compétences nécessaires pour devenir de véritables citoyens numériques responsables.

Pour Nguyên Thi Thanh Hoà, présidente de l'Association pour la protection des droits de l'enfant, le questionnaire a été conçu dans un langage simple et accessible. Les enfants présents ont ainsi relayé les opinions de l'ensemble des participants, exerçant pleinement leur droit de contribuer aux politiques qui les concernent.

Lors du forum, les jeunes participants ont exprimé leur souhait d'avoir une formation renforcée à l'auto-protection en ligne et ont interrogé la responsabilité des entreprises face aux contenus interdits - armes, cigarettes électroniques ou produits chauffés - encore largement visibles sur Internet.

Le programme entend rappeler que la valeur essentielle réside dans l'écoute de la voix des enfants, témoins privilégiés des opportunités et des risques du monde numérique.

