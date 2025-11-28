Les villages d’artisanat de Hanoï au carrefour de la tradition et de la modernité

Les villages d’artisanat de Hanoï allient tradition et modernité, transformant le patrimoine en opportunités touristiques, éducatives et numériques, tout en impliquant les communautés locales.

>> Les villages de métiers du Nord, un ancrage identitaire dans l’ère de l’intégration

>> Le président Luong Cuong souligne l’importance de préserver les villages de métiers

>> Les villages de métiers traditionnels prennent le virage numérique

>> Hanoï : mise en valeur des traits culturels autour du lac de l’Ouest

Photo : VNP/CVN

Hanoï abrite le plus grand nombre de villages d’artisanat au monde, avec plus de 1.350 villages, dont 327 sont reconnus comme villages artisanaux traditionnels.

Malgré leur immense potentiel de développement, les villages d’artisanat de Hanoï sont confrontés à de nombreux défis liés aux mutations de la structure économique et à l’intégration internationale croissante. Ces facteurs ont incité les villages à repenser leurs stratégies de développement afin de garantir des investissements durables et une valorisation optimale de leurs produits.

Nghiêm Thi Hoàng Anh, directrice adjointe du Centre de promotion des investissements et de soutien aux entreprises de Hanoï, a déclaré que face à un marché en pleine expansion et aux exigences de l’ère numérique, de nombreux villages d’artisanat rencontrent des difficultés en matière de conception, d’innovation technologique, de développement de marques, de commercialisation des produits, de renforcement des chaînes de valeur, de transfert de compétences et de transmission du patrimoine culturel aux générations futures.

Dang Mai Anh, Professeure associée et ancienne vice-présidente par intérim de l’Université des arts et du design, a souligné que la pénurie de jeunes travailleurs et de relève constitue un défi majeur. Bien que de nombreux jeunes talents possèdent des connaissances spécialisées, leur nombre reste limité car les métiers artisanaux sont moins attractifs que d’autres secteurs, ce qui compromet la préservation et le développement de cette industrie.

Trân Thi Phuong Lan, présidente d’honneur de l’Association des villages d’artisanat et de métiers traditionnels de Hanoï, a constaté que certains villages peinent à maintenir leurs traditions. De nombreux artisans doivent se débrouiller seuls pour trouver du travail, tandis que leur patrimoine artisanal bénéficie d’une attention limitée de la part des visiteurs nationaux et internationaux.

Afin de garantir des investissements durables, elle a plaidé pour l’élaboration de plans directeurs complets aux niveaux national et municipal, idéalement conformes aux normes internationales.

"Tous les villages d’artisanat devraient bénéficier d’une planification adéquate, car seul un cadre solide leur permettra de se développer de manière systématique et durable", a-t-elle déclaré. "Un développement spontané et fragmenté dénaturera et érodera l’identité authentique des villages de métier".

Destinations culturelles et touristiques

Dans le cadre de leurs stratégies de repositionnement, de nombreux villages explorent des solutions créatives pour se transformer en destinations culturelles, touristiques et commerciales.

Le village de la soie de Van Phuc a lancé des circuits permettant aux visiteurs d’apprendre les techniques de tissage directement auprès des villageois. Cependant, des difficultés persistent, notamment le manque d’interprètes.

L’artisane Trân Thi Ngoc Lan, vice-présidente de l’Association du village artisanal de tissage de la soie de Van Phuc, espère développer le projet en créant des hébergements chez l’habitant pour les touristes et en trouvant des successeurs pour perpétuer ce modèle alliant culture, tourisme et commerce.

Parallèlement, le village de poterie de Bát Tràng met l’accent sur la transmission du savoir comme moyen de transformer la culture en moteur de croissance économique. Depuis 2023, le village a développé un écomusée géré par la communauté locale.

Hà Thi Vinh, présidente de l’Association des villages d’artisanat et de métiers traditionnels de Hanoï, a indiqué que les habitants ont bénéficié de formations aux techniques touristiques, à la communication et à la transmission du patrimoine. Elle est également la quinzième génération de la famille des Hà Huu, l’une des 19 familles d’origine de Bat Tràng qui vivent encore dans le village.

Photo : CTV/CVN

"Ce modèle met l’accent sur l’implication de la communauté", explique-t-elle. Les villageois ne sont pas seulement informés du patrimoine. Ils en sont les dépositaires et les conteurs. Artisans, ouvrières, aînés et jeunes participent tous à la conception du musée.

"Aujourd’hui, chaque habitant de Bat Tràng devient un conteur du patrimoine : les artisans au tour de potier, les mères près des fours, les ouvrières dans leurs cuisines traditionnelles et les jeunes qui mettent la céramique en valeur sur les plateformes numériques - tous insufflent une nouvelle vie au patrimoine et transforment la culture en un moteur de croissance économique".

Le projet favorise le commerce, le développement culturel et le Musée de la poterie de Bat Tràng. Les espaces patrimoniaux, notamment les maisons anciennes, les temples et pagodes communautaires, les portes du village et les lieux de culte claniques, sont préservés dans leur état d’origine tout en étant intégrés à des espaces créatifs et communautaires tels que des ateliers, des cours de poterie et des zones éco-commerciales liées au tourisme du fleuve Rouge, aux marchés de céramique OCOP (À chaque village son produit) et à des expériences interactives basées sur la technologie.

"Cette approche fait évoluer la notion de +préservation pour la communauté+ vers celle de +préservation avec la communauté+", a indiqué Hà Thi Vinh.

Les efforts déployés par les villages de Van Phúc et de Bat Tràng ont prouvé que les villages d’artisanat traditionnel peuvent préserver leur patrimoine tout en s’adaptant aux exigences modernes et en impliquant la communauté dans un développement durable.

Nghiêm Thi Hoàng Anh, directrice adjointe du Centre de promotion des investissements et de soutien aux entreprises de Hanoi, a souligné que Hanoi considère le développement des villages de métier non seulement comme une initiative économique, mais aussi comme un moyen de préserver le patrimoine, de renforcer l’identité culturelle de la ville et de stimuler la croissance des industries culturelles. Conformément aux politiques et résolutions municipales.

"La ville est toujours prête à soutenir les entreprises, les coopératives et les artisans par le biais de programmes d’investissement et de promotion du commerce, du développement de marques, de la numérisation des produits des coopératives et de la mise en relation avec des distributeurs, des plateformes de commerce électronique et des investisseurs nationaux et internationaux", a-t-elle déclaré.

VNA/CVN