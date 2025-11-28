Aide d’urgence des touristes pour les sinistrés des inondations

Du matin jusqu’en fin de journée, la ressortissante russe Jain Pavlova et ses amis ont préparé des centaines de pains garnis, acheminés ensuite par camion vers Dak Lak, Gia Lai et d’autres localités du Centre frappées par des crues historiques.

Photo : CTV/CVN

Séjournant à Nha Trang, province de Khanh Hòa (Centre), pendant les épisodes d’inondations exceptionnelles, Jain Pavlova a été relativement épargnée. Mais, bouleversée par les images des habitants luttant contre la catastrophe, elle a mobilisé via les réseaux sociaux un groupe d’amis russes, biélorusses et ukrainiens pour confectionner des pains destinés aux zones sinistrées.

Solidarité internationale

Le 26 novembre, dès l’aube, le groupe a acheté en grande quantité du pain auprès d’une boulangerie locale, contribuant ainsi à soutenir un commerce en difficulté. Ils sont ensuite restés sur place pour préparer les sandwichs : cuisson du pain, découpe des légumes, préparation de la garniture, sauces, piment… Chacun a pris en charge une étape. Jain Pavlova, elle, s’occupait de l’emballage et du conditionnement.

Photo : CTV/CVN

"Les Vietnamiens présents à la boulangerie nous ont aidés à préparer les ingrédients et à apprendre la manière locale de garnir le +bánh mi+ (sandwich vietnamien), ingrédient après ingrédient. Nous avons choisi le +bánh mi+ parce que c’est une spécialité vietnamienne, pratique, nourrissante et ne nécessitant aucune cuisson supplémentaire", a-t-elle expliqué.

Après une journée de travail collectif, 7 à 8 cartons, soit 400 à 500 bánh mì, ont été transportés par des habitants de Nha Trang vers Dak Lak, Gia Lai, Lâm Dông et plusieurs quartiers de Khanh Hòa durement touchés.

"Nous avons senti qu’il fallait agir pour le Vietnam en ce moment difficile. C’était une première pour nous, donc tout n’était pas parfait, mais nous avons fait de notre mieux. J’espère que ces pains apporteront un peu de chaleur et de réconfort", confie Jain Pavlova.

Le 23 novembre, la jeune femme avait déjà participé à une opération de nettoyage du littoral de Nha Trang, aux côtés de riverains et de touristes venus de nombreux pays, dont une importante communauté russe.

Photo : CTV/CVN

"J’aime profondément la mer. Plutôt que de rester spectatrice, j’ai voulu contribuer à redonner à la plage sa propreté et sa beauté. Les déchets ont été triés puis transférés vers les points de collecte des services environnementaux. Aujourd’hui, la plage est presque propre", raconte-t-elle.

Soutien financier massif

Les pluies et inondations survenues du 16 au 22 novembre dans le Centre-Sud ont été qualifiées d’événement météorologique extrême, dépassant les records historiques. Les crues, ayant simultanément touché 3 à 5 bassins versants, ont été évaluées comme hors normes par rapport aux modèles hydrologiques.

Dans le cadre des interventions d’urgence, Hô Chi Minh-Ville a été chargée d’assister la province de Khanh Hòa dans le relèvement post-catastrophe.

Le Premier ministre a également décidé d’un soutien financier d’urgence de 1.100 milliards de dôngs pour les provinces de Khanh Hòa, Lâm Dông, Gia Lai et Dak Lak.

À Hô Chi Minh-Ville, environ 18 points de collecte ont été ouverts pour recevoir les biens de première nécessité destinés aux zones sinistrées. Le 24 novembre, la ville a cessé la réception de dons matériels et a expédié 211 tonnes de produits de secours vers Khanh Hòa et 130 tonnes vers Dak Lak : denrées alimentaires, eau potable, produits essentiels, trousses médicales familiales, vêtements, couvertures…

Thao Nguyên/CVN