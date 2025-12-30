Les écoles vont utiliser un ensemble de manuels scolaires uniformisés dès 2026

Le ministère de l’Éducation et de la Formation a sélectionné la série " Kêt noi tri thuc voi cuôc sông " (Connecter le savoir à la vie), comme ensemble de manuels scolaires uniformisés pour une utilisation nationale, à compter de l’année scolaire 2026-2027.

Photo : DT/CVN

En conséquence, la collection nationale de manuels scolaires publiée par la Maison d’édition "Giao duc Viêt Nam" (Éducation du Vietnam) sera utilisée de manière uniforme dans tout le pays.

Le ministère a indiqué que cette série de manuels scolaires "Kêt noi tri thuc voi cuôc sông" couvre l’ensemble des matières et des activités pédagogiques des niveaux - primaire, collège et lycée.

Elle a été adoptée dans 34 provinces et villes, et est utilisée par le plus grand nombre d’élèves parmi les séries de manuels scolaires existantes, devant celles de "Chân troi sang tao" (Horizon créatif) et "Canh Diêu" (Cerf-volant).

Sa qualité scientifique et pédagogique a été validée par sa mise en œuvre concrète. De plus, cet ensemble offre une stabilité de contenu optimale, un fort potentiel de révision et est parfaitement adaptée à un déploiement à grande échelle. L’éditeur dispose des capacités logistiques nécessaires pour assurer une distribution fiable et continue des manuels à l’échelle nationale.

Le ministère a souligné que cette série de manuels scolaires minimisera les perturbations pour les enseignants, les élèves et les parents. Les enseignants connaissent déjà sa structure et ses méthodes pédagogiques, car il s’agit actuellement du manuel le plus utilisé à l’échelle nationale.

Grâce à cette série unique, les élèves à travers le Vietnam, quelle que soit leur région, auront un accès équitable au savoir. Le programme uniforme de la 1re à la 12e année garantit une progression continue des connaissances et contribue à prévenir les lacunes d’apprentissage, notamment pour les élèves issus de milieux défavorisés ou dont les familles déménagent en cours d’année scolaire.

Dans une perspective d’égalité d’accès à l’éducation, le gouvernement prévoit de fournir, d’ici 2030, des manuels scolaires gratuits à l’ensemble des élèves vietnamiens, allégeant ainsi le fardeau financier des familles.

Avec la numérisation progressive des manuels, les élèves auront également accès à des plateformes d’apprentissage ouvertes, des exercices, des vidéos et des simulations : des outils conçus pour accroître l’engagement, promouvoir l’apprentissage autonome et soutenir la formation tout au long de la vie.

VNA/CVN