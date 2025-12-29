Mise en service officielle du Centre de services administratifs publics de Hô Chi Minh-Ville

Le Centre de services administratifs publics de Hô Chi Minh-Ville, situé au 43 rue Nguyên Van Ba (quartier de Thu Duc), a officiellement lancé ses activités le 29 décembre.

Cet événement marque un tournant majeur dans la réforme administrative de la mégapole du Sud, dont l'ambition est de placer les citoyens et les entreprises au cœur de ses priorités.

Selon Duong Van Thom, directeur adjoint du Centre, celui-ci fonctionne à travers trois antennes situées à Thu Duc ainsi qu'à Bà Ria - Vung Tàu et Binh Duong, permettant ainsi une centralisation complète des démarches. Il offre aux usagers la possibilité d'accéder à l'ensemble des procédures administratives relevant de la compétence municipale en un lieu unique, de choisir directement le domaine concerné.

Le Centre dispose actuellement de 67 guichets de transaction, dont 61 sont déjà opérationnels, avec une capacité d'accueil simultanée de 800 à 1.000 dossiers. Sa mise en service est attendue comme une avancée majeure de la réforme des procédures administratives, en offrant de meilleures conditions aux usagers, grâce à des infrastructures modernes ainsi qu’à une sélection et une formation rigoureuses du personnel chargé de l'accueil du public.

En collaboration étroite avec le Centre de transformation numérique de la ville, l'institution a optimisé son système informatique pour garantir que 100% des procédures éligibles soient accessibles via les services publics en ligne.

L'efficacité du système a été confirmée lors des phases de test : le temps moyen de dépôt d'un dossier a été réduit à une fourchette comprise entre 5 et 10 minutes avant la délivrance du récépissé.

Afin de garantir une transparence totale, le Centre a rendu publics des numéros d'urgence ainsi que les coordonnées de la direction et du Comité populaire municipal. Ces lignes directes permettent de recueillir les retours des usagers, de signaler d'éventuels manquements professionnels des agents et de garantir une résolution rapide des difficultés rencontrées par les organisations et les particuliers, a annoncé Duong Van Thom.

