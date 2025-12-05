Éducation primaire

Le Vietnam, leader régional au SEA-PLM en mathématiques et lecture

Les élèves vietnamiens se sont distingués au cycle 2024 du Programme d'évaluation de l'apprentissage des élèves du primaire en Asie du Sud-Est (SEA-PLM), obtenant les meilleurs scores régionaux en mathématiques et en lecture.

Photo : Nguyên Tùng/CVN

Selon les résultats annoncés le 4 décembre par le ministère de l'Éducation et de la Formation, le Vietnam a obtenu un score moyen de 323,5 points en compréhension de lecture et de 334,6 points en mathématiques, se plaçant ainsi en tête du classement général. Bien que ces résultats enregistrent une légère baisse par rapport au cycle 2019, la performance du pays demeure élevée et stable au niveau régional.

L’analyse des niveaux de compétence met également en évidence la nette avance du Vietnam. 66% des élèves atteignent un niveau de compétence élevé en lecture (contre une moyenne régionale de 40%), tandis que 88% se situent à ce niveau en mathématiques (contre 36% pour la région). Le Vietnam présente aussi le taux le plus élevé d’atteinte du niveau de compétence minimal aligné sur les Objectifs de développement durable : 86% en lecture et 95% en mathématiques.

Le cycle 2024 du SEA-PLM concerne sept pays participants : le Cambodge, le Timor Leste, le Laos, le Myanmar, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam. Les élèves du primaire de ces pays passent la même évaluation en lecture, écriture et mathématiques, conçue par le Secrétariat des ministres de l’Éducation de l’ASEAN (SEAMEO). Côté vietnamien, 152 établissements primaires ont participé à l’enquête, regroupant environ 6.000 élèves.

