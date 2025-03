Dong Nai : Un homme arrêté pour activités anti-étatiques

La Police de la province méridionale de Dông Nai a décidé de poursuivre en justice et d’émettre un mandat d’arrêt contre Quach Gia Khang, 28 ans, résidant dans la commune de Binh Minh, district de Trang Bom, pour "avoir mené des activités visant à renverser l'administration populaire" en vertu de l'article 109 du Code pénal de 2015 (modifié en 2017).

>> Arrestation de cinq personnes lao transportant 100 pains d'héroïne au Vietnam

>> Arrestation de huit personnes transportant 198 kg d'héroïne du Laos au Vietnam

La Police a identifié Khang comme étant un membre de l'organisation réactionnaire en exil "Assemblée pour la démocratie multipartite". Par le biais de plateformes comme Facebook, Zalo et Viber, il s’est engagé auprès de l'organisation, fondée par Nguyên Gia Kiêng vivant en France, pour mobiliser des soutiens pour lutter contre le Parti communiste du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il a activement rédigé et distribué des documents de cette organisation. Malgré les avertissements préalables et les efforts de rééducation des autorités locales, Khang est resté rebelle.

Les autorités ont constaté une augmentation des activités hostiles de cette organisation, qui a exploité les médias sociaux et les canaux non officiels pour recruter des jeunes, diffuser de fausses informations, inciter aux troubles et promouvoir un système multipartite, des actions considérées comme de graves violations de la loi vietnamienne.

La Police de Dông Nai continue d'enquêter et de clarifier les actes criminels des personnes et organisations concernées afin de les traiter conformément à la loi.

VNA/CVN