Mise en chantier du projet de ligne de transport d'électricité de 500 kV entre Hai Phong et Thai Binh

La Société nationale de transport d'électricité (EVNNPT) et le Conseil de gestion des projets énergétiques du Nord (NPMB), en coordination avec les autorités locales et les services concernés, ont organisé le 17 août la cérémonie de mise en chantier du projet de ligne de transport d'électricité de 500 kV entre Hai Phong et Thai Binh, dans la province de Hung Yên.

Ce projet fait partie des 250 projets nationaux lancés à l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'août (19 août 1945-2025) et de la Fête nationale (2 septembre 1945).

En tant que projet énergétique de catégorie spéciale, il est financé par EVNNPT et géré par NPMB. Son exploitation sera ensuite confiée à la Société de transport d'électricité n° 1. La ligne 500 kV Hai Phong – Thai Binh traversera les communes d'An Quang, An Khanh, Quyêt Thang, Lac Phuong, Nguyên Giap et Vinh Thinh de la ville de Hai Phong, ainsi que celles d'A Sao, Vinh Hoà, Minh Tho, Quynh Phu, Quynh An, Nguyên Du et Than Khe de la province de Hung Yên.

Le projet comprend deux nouveaux circuits de 500 kV d'une longueur totale de 38,3 km. Une fois achevée, la ligne assurera une capacité de transport complète et fiable jusqu'au poste 500 kV de Hai Phong, répondra à la demande croissante d'électricité de la ville de Hai Phong, province de Hung Yên, et des localités environnantes selon le critère de fiabilité N-1, améliorera la qualité de la tension, réduira les pertes techniques et renforcera la connectivité et la flexibilité opérationnelle du réseau de transport 500 kV du nord.

S'exprimant lors de la cérémonie, le directeur général d'EVNNPT, Pham Lê Phu, a souligné l'importance du projet pour garantir l'approvisionnement en électricité de Hai Phong et de Thai Binh, deux pôles de croissance économique dynamiques du delta du fleuve Rouge, dont la demande en électricité augmente rapidement.

Il a exhorté les entrepreneurs à respecter scrupuleusement les normes et réglementations techniques, à garantir la sécurité au travail et la protection de l'environnement, et à garantir la qualité de la construction. Il a également demandé aux unités de construction et de supervision de mobiliser des ressources suffisantes, de renforcer la coordination avec les chefs de projet et les agences compétentes, et de s'efforcer d'achever et de mettre en service la ligne au quatrième trimestre 2025, conformément aux directives du Premier ministre.

Les représentants des entrepreneurs se sont engagés à optimiser les ressources pour accélérer l'avancement du projet et ont appelé à une étroite coopération des autorités locales et des résidents pour le déblaiement du site, afin de garantir son achèvement dans les délais et de répondre à la demande d'électricité de la région.

Le 1er juillet, Hung Yên a fusionné avec la province de Thai Binh pour former une nouvelle province.

