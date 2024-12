Le Premier ministre lance un appel pour des projets énergétiques révolutionnaires

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le besoin crucial de projets énergétiques innovants capables de transformer le paysage énergétique du pays et d'éviter les pénuries d'électricité lors d'une conférence hybride pour examiner l'investissement et la construction de la ligne de transport d'électricité de 500 kV circuit-3 reliant Quang Trach dans la province centrale de Quang Binh et Phô Nôi dans celle de Hung Yên (Nord) le 8 décembre.

Le chef du gouvernement a souligné que cette initiative s'inscrit dans une dynamique de croissance accélérée, visant à atteindre un taux de croissance supérieur à 8% dès 2025, un pas vers la nouvelle ère - l'ère de l'essor du pays, afin d'en faire un pays en développement avec un revenu moyen supérieur et une industrie moderne d'ici 2030 et un pays développé et à revenu élevé d'ici 2045.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reconnu et salué les contributions du secteur de l'énergie, des forces compétentes, des administrations locales et des résidents au succès du projet de ligne de transport d'électricité de 500 kV circuit-3, qui a non seulement renforcé la sécurité énergétique nationale mais également amélioré la position et le prestige du secteur à l'échelle nationale et internationale.

Selon lui, les clés de ce succès sont multiples : une solidarité nationale exemplaire, un engagement politique fort, une vision avant-gardiste, une capacité à surmonter les obstacles institutionnels et une gestion efficace des ressources.

Il a ordonné aux parties compétentes de continuer à faire avancer les procédures de paiement et d'acceptation du projet, de prendre en charge les résidents impactés par les travaux tout en valorisant les efforts exceptionnels des équipes et des individus qui ont contribué au succès du projet.

Il a appelé le secteur de l'électricité à promouvoir sa résilience, son courage, sa créativité et son innovation pour assurer une distribution et une utilisation efficaces de l'électricité, exhortant le secteur à éliminer les obstacles institutionnels, à capitaliser sur des technologies de pointe telles que l'Internet des objets, le cloud computing, l'IA et l'analyse de données pour créer un système énergétique plus intelligent, et à poursuivre le travail de prévention des phénomènes négatifs et du gaspillage.Il a exprimé sa confiance en un avenir prometteur pour le secteur, qui continuera à contribuer au développement du pays.

Selon la société d’électricité du Vietnam, la ligne de transport d’électricité de 500 kV circuit-3, investie par la National Power Transmission Corporation pour un coût total de plus de 22,3 billions de dôngs (878,4 millions d'USD), s’étend sur 519 km à travers neuf provinces et représente une étape importante dans le développement des infrastructures du Vietnam.

Elle a impliqué des défis logistiques massifs, notamment le déblaiement du site sur 183 ha, affectant 5.248 ménages et 96 organisations. Les équipes ont accompli un travail titanesque, déplaçant 2,54 millions de mètres cubes de terre, coulant 705 000 mètres cubes de béton et érigeant 1.177 pylônes en acier pesant 139.000 tonnes.

Malgré les défis, le projet a été achevé en un peu plus de six mois au lieu de trois à quatre ans prévu initialement. C'est une source d'inspiration et un modèle à suivre pour les futurs grands projets. Il démontre qu'en s'attaquant de manière proactive aux défis et en optimisant chaque étape du processus, il est possible de réaliser des ouvrages d'envergure dans des délais records.

