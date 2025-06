Hô Chi Minh-Ville

Mise à jour des tendances du commerce mondial et des technologies numériques

Mardi 3 juin, dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec l'Institut pour les initiatives du Vietnam (IVI) et le Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC), a organisé un séminaire sur le thème "Mise à jour des tendances du commerce mondial et des technologies numériques", avec la participation de plus de 150 entreprises.

L'événement est l'occasion pour les experts, les décideurs politiques et le monde des affaires d'échanger et de faire le point sur les tendances économiques et technologiques qui transforment le commerce mondial. Il vise à fournir aux entreprises vietnamiennes une vision globale de l'environnement commercial actuel, et ainsi à définir des orientations stratégiques appropriées pour renforcer leurs capacités internes, développer la coopération internationale et s'adapter efficacement à la transformation numérique à l'ère de l'économie numérique.

Le séminaire est également une activité thématique importante qui s'inscrit dans le cadre d'une série d'événements préparatoires au Forum d'automne aux États-Unis (Vietnam - US Fall Forum, VUFF) 2025, un événement annuel de grande envergure organisé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec des partenaires stratégiques nationaux et étrangers.

Le VUFF 2025 marque notamment la première coopération stratégique avec le Forum économique de Greenwich (Greenwich Economic Forum - GEF), un prestigieux forum économique comptant plus de huit ans d'expérience dans l'organisation d’événements aux États-Unis, en Europe et à Hong Kong, et réunissant plus de 300 Pdg, investisseurs et dirigeants de grandes entreprises financières et technologiques américaines. Il s'agit d'une occasion unique pour les entreprises vietnamiennes d'accéder directement au réseau des décideurs politiques, d'attirer l'attention et les capitaux d'investissement du secteur privé américain et de promouvoir la coopération commerciale bilatérale.

Le VUFF 2025 se tiendra du 6 au 12 octobre 2025 dans quatre villes clés des États-Unis : New York, le Connecticut, Washington D.C. et la Silicon Valley, en Californie. Cet événement contribue à renforcer les liens stratégiques, à attirer les investissements et à affirmer le rôle pionnier des entreprises vietnamiennes dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et l'économie numérique.

Le plus grand marché d'exportation du Vietnam

Dans son discours d'ouverture du séminaire, Cao Thi Phi Vân, directrice adjointe de l'ITPC, a déclaré : "Dans un contexte économique mondial en proie à de nombreuses fluctuations, notamment sous l'impact des politiques fiscales réciproques des États-Unis, des tensions dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et de la montée du protectionnisme commercial, le monde des affaires vietnamien est confronté à un besoin urgent d'adaptation et de repositionnement de sa stratégie de développement. Les États-Unis demeurent le plus grand marché d'exportation du Vietnam, avec un excédent commercial en constante augmentation, passant d’environ 63,4 milliards de dollars en 2020 à près de 106 milliards de dollars en 2024. Cependant, comme de nombreux autres pays du monde, le Vietnam est confronté au risque de se voir imposer des taxes réciproques par les États-Unis."

Selon Mme Vân, dans ce contexte, le gouvernement vietnamien se concentre sur la préparation des négociations avec les États-Unis. Parallèlement, le Vietnam est déterminé à protéger ses droits et intérêts légitimes et légaux, en veillant à ne pas porter atteinte aux accords internationaux auxquels il a adhéré. Les solutions clés incluent l'exploitation efficace du marché intérieur, le renforcement de l'inspection et de la supervision de l'origine des marchandises, le soutien aux entreprises vietnamiennes et américaines dans la mise en œuvre de projets d'investissement, et la signature et la mise en œuvre rapides des contrats d'achat et de vente de marchandises avec les États-Unis.

"Le défi actuel est également une opportunité pour le Vietnam de réévaluer ses capacités internes, de consolider ses fondations et de renouveler sa vision du développement, afin de surmonter les difficultés et de se développer durablement à l'avenir. L'autorité municipale de Hô Chi Minh-Ville et les entreprises ont mis en œuvre de nombreuses activités pour diversifier les marchés, les produits et les chaînes d'approvisionnement, en améliorant la qualité et la compétitivité des biens et services, et se préparer à l'évolution de la situation économique mondiale. Le Vietnam profite notamment activement des opportunités offertes par les 17 accords de libre-échange signés avec plus de 60 économies à travers le monde", a souligné Mme Vân.

De grandes fluctuations

Lors du séminaire, le Docteur Trân Ngoc Anh, professeur à l’Université de l’Indiana (États-Unis) et président de l’Initiative Vietnam, a présenté une analyse approfondie des politiques tarifaires américaines et de leurs impacts sur le commerce international, en particulier celui du Vietnam.

Selon son analyse, la politique tarifaire américaine a créé une volatilité importante dans l’histoire et connaît désormais une nouvelle tendance à la hausse. Les graphiques montrent notamment que les droits de douane américains sur les marchandises en provenance de Chine ont grimpé en flèche et sont restés élevés depuis 2018-2019. Parallèlement, les droits de douane sur les marchandises vietnamiennes ont globalement diminué sur la période 2016-2024.

Le Docteur Trân Ngoc Anh a souligné que, dans ce contexte, le Vietnam émerge comme une destination attractive pour les activités manufacturières et d’exportation.

Plus précisément, les importations américaines en provenance du Vietnam ont connu une croissance impressionnante dans certaines catégories de produits. Par exemple, dans le secteur du meuble en bois, les importations américaines en provenance du Vietnam ont considérablement augmenté ces dernières années.

De même, l’industrie du textile-habillement du Vietnam a également maintenu la stabilité de ses exportations vers le marché américain. Même dans le secteur des semi-conducteurs, depuis 2020, bien que le Vietnam détienne une part de marché plus importante, les droits de douane appliqués aux produits vietnamiens restent très faibles. Ces chiffres montrent que, malgré un environnement commercial international fluctuant, le Vietnam dispose encore de certains atouts pour attirer les investissements et élargir son marché d’exportation vers les États-Unis.

L'humain est le facteur clé

De son côté, Duong Hông Loan, directrice de l’IVI, a souligné que l’humain est le facteur clé de toutes les réformes, notamment de la transformation numérique. La situation actuelle des entreprises vietnamiennes représente un défi majeur : 44% des employés ne maîtrisent pas les compétences numériques de base, et 37% seulement possèdent les compétences de base. En particulier, 43% des employés ne possèdent aucune compétence numérique avancée. Cela entraîne une grave pénurie de ressources humaines informatiques au sein des entreprises. Actuellement, le taux de travailleurs qualifiés titulaires de diplômes et de certificats ne s’élève qu’à 27,6% en 2023. Plus de 60% des entreprises rencontrent encore des difficultés dans leur transformation numérique. Elles sont confrontées à une pénurie importante de compétences liées aux données, à la sécurité et à l’automatisation.

Pour y remédier, Duong Hông Loan a proposé une solution stratégique pour améliorer les capacités numériques, qui comprend quatre axes principaux : la mise en place d’un cadre de compétences numériques, la conception de parcours de formation pour les employés, l’instauration d’une culture de l’apprentissage au sein des entreprises et la mise en place de formations spécialisées en technologies.

Mme Loan a ajouté qu’un exemple de collaboration en matière de formation est la coordination entre Hô Chi Minh-Ville, l’Université britannique du Vietnam (BUV) et des sociétés de technologies. Cette coopération vise à former les travailleurs aux compétences technologiques, à soutenir la transition professionnelle, à améliorer les compétences numériques spécialisées et à élargir les perspectives de carrière de qualité.

