Hô Chi Minh-Ville

Les produits vietnamiens ont un fort potentiel d’exportation vers la Thaïlande

Le 22 mai dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le groupe Central Retail Vietnam, a organisé un atelier intitulé "Défis, opportunités et potentiels de l’exportation vers le marché thaïlandais".

>> Vietnam - Thaïlande : vers un partenariat stratégique global

>> Le Vietnam et la Thaïlande dynamisent leurs liens économiques

>> Vietnam et Thaïlande : l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique global

Dans son discours d’ouverture, Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l’ITPC, a déclaré que ces dernières années, les relations économiques entre le Vietnam et la Thaïlande se sont fortement développées, devenant un pilier du partenariat stratégique entre les deux pays. Grâce à leur proximité géographique et à leurs liaisons de transport pratiques via les corridors économiques Est-Ouest et Sud, les deux nations ont pleinement tiré parti de la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la logistique.

Selon elle, la Thaïlande reste le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, tandis que le Vietnam est le deuxième partenaire de la Thaïlande dans la région. De nombreux accords commerciaux ont été signés entre les deux pays, notamment l’Accord sur le commerce des marchandises de l’ASEAN (ATIGA) et le Partenariat économique régional global (RCEP).

Ces accords contribuent non seulement à réduire les droits de douane, mais permettent également aux entreprises de part et d’autre de construire des chaînes d’approvisionnement et de production, tout en élargissant leurs marchés vers des pays tiers. Le Vietnam et la Thaïlande ont élevé leurs relations au rang de "partenariat stratégique global", ouvrant un nouveau chapitre dans leur coopération. Les relations économiques entre les deux pays dépassent désormais le cadre bilatéral et jouent un rôle stratégique dans la prospérité commune de l’ASEAN.

Elle a ajouté qu’en 2024, le chiffre d’affaires total des échanges commerciaux entre les deux pays avait atteint 20,26 milliards d’USD, en hausse de 6,36% par rapport à l’année précédente. Les exportations vietnamiennes vers la Thaïlande se sont élevées à environ 7,81 milliards d’USD, comprenant principalement des téléphones et composants, des machines et équipements, du fer et de l’acier, des ordinateurs, des produits électroniques ainsi que des produits agricoles (fruits frais, fruits de mer, café, etc.). À l’inverse, les importations vietnamiennes depuis la Thaïlande ont représenté environ 12,45 milliards d’USD, comprenant essentiellement des machines et équipements, des automobiles complètes, des composants électroniques et des appareils électroménagers. Selon les données du Département général des douanes du Vietnam, le chiffre d’affaires des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 5,17 milliards d’USD au premier trimestre 2025, en hausse de 8,36% en glissement annuel.

Toujours selon Hô Thi Quyên, l’année 2025 marque une nouvelle étape dans les relations commerciales entre le Vietnam et la Thaïlande. Les deux pays se sont fixé pour objectif de porter le chiffre d’affaires bilatéral à 25 milliards d’USD, dans une optique d’équilibre et de durabilité. Elle a souligné la mise en œuvre active par les deux gouvernements de la stratégie dite des "trois connexions", à savoir: la connexion des chaînes d’approvisionnement et de la distribution; le renforcement des liens entre secteurs économiques, collectivités locales et entreprises; et la coopération autour de stratégies de croissance verte et durable.

Pour Hô Chi Minh-Ville en particulier, la Thaïlande est un partenaire clé, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la culture et du tourisme. À l’avenir, la ville continuera à accompagner les entreprises dans leur conquête du marché thaïlandais ainsi que d'autres pays de la région de l’ASEAN.

"La Thaïlande, avec plus de 70 millions d’habitants et un pouvoir d’achat en hausse, représente un marché prometteur. Toutefois, pour y accéder efficacement, les entreprises vietnamiennes doivent surmonter des défis tels que les barrières techniques, la concurrence, les restrictions à l’exportation, les exigences de qualité et les préférences des consommateurs. Cela implique une amélioration continue de la qualité des produits, une bonne connaissance du marché et la mise en place de stratégies durables", a-t-elle souligné.

Renforcer la coopération commerciale

Lors de l’atelier, Nguyên Thi Bich Vân, directrice de la communication du groupe Central Retail Vietnam, a indiqué qu’à travers l’événement annuel "Semaine des produits vietnamiens en Thaïlande", organisé depuis 2016, Central Retail, en coopération avec le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et l’ITPC, avait permis à près de 500 entreprises vietnamiennes de présenter leurs produits aux consommateurs thaïlandais, augmentant ainsi leurs opportunités d’exportation. Les événements de mise en relation commerciale organisés en parallèle ont facilité l’exportation régulière de nombreux fruits vietnamiens de saison, tels que le litchi, le longane ou encore le fruit du dragon, vers la Thaïlande via le réseau de distribution de Central Retail.

Elle a également annoncé qu’ITPC et Central Retail Vietnam organiseront en novembre 2024 la première "Semaine des produits vietnamiens" dans la province d’Udon Thani (Thaïlande), où seront présentés des produits agricoles, des aliments transformés, du thé, du café, de l’artisanat, etc. Ces produits respectent les normes d’exportation internationales et s’adressent à une province du Nord-Est thaïlandais comptant plus de 60.000 Vietnamiens d’outre-mer. Cet événement contribuera non seulement à l’élargissement de la présence des produits vietnamiens en Thaïlande, mais aussi à la promotion de l’image et de la culture vietnamiennes.

Elle a en outre rappelé la signature récente d’un programme de coopération entre le Département de la gestion et du développement du marché intérieur, celui du développement du marché extérieur (relevant du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce), Central Group et Central Retail, pour la période 2026-2028. Cette signature, intervenue à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre thaïlandais au Vietnam le 16 mai, vise à promouvoir la production et la consommation de produits vietnamiens tant sur le marché national qu’international. Ce programme constitue une base essentielle pour l’accompagnement des entreprises vietnamiennes par Central Retail dans leur expansion à l’étranger.

Connaître la réglementation en matière d’importation

À cette occasion, M. Chailermchai Pornsiripiyakool, vice-président des affaires internationales et du développement durable de Central Retail Group Vietnam, a présenté plusieurs recommandations clés pour l’exportation de produits vietnamiens vers la Thaïlande. Il a insisté sur la nécessité pour les entreprises vietnamiennes de proposer des emballages modernes et attrayants, conformes aux normes internationales, et de respecter les réglementations en matière d’étiquetage, tout en adoptant une approche écologique. Les prix doivent être compétitifs, avec des campagnes promotionnelles saisonnières.

Il est aussi essentiel de fournir des informations claires et de mettre en avant les atouts des produits pour séduire les consommateurs. Les produits vietnamiens ayant un fort potentiel en Thaïlande sont les fruits de mer, les patates douces, les fruits du dragon, le café, les sauces et les épices.

Il a précisé que le processus d’importation en Thaïlande comprend plusieurs étapes clés: création d’un compte sur le système douanier en ligne, vérification de la conformité des produits, déclaration et inspection, paiement des taxes, et enfin contrôle et dédouanement. Pour les produits alimentaires, une licence d’importation de la FDA thaïlandaise est requise. Les produits doivent également se conformer aux normes d’étiquetage et aux mesures de contrôle de qualité.

Pour importer des denrées alimentaires, les entreprises doivent fournir des documents essentiels: certificats de production agréés, fiches techniques, liste complète des ingrédients, images des emballages et certificats d’analyse (COA) concernant la composition nutritionnelle, émis par des laboratoires certifiés ISO17025. En cas d’allégations spécifiques comme "enrichi en vitamines" ou "faible en sucre", des tests supplémentaires sont exigés.

Le système de supermarchés Tops Market, relevant de Central Group, est prêt à prendre en charge l’enregistrement et l’importation auprès de la FDA, sous réserve de la coopération des entreprises partenaires pour la fourniture des documents nécessaires. L’étiquetage en langue thaïe peut être réalisé dans les entrepôts de Tops Market, chez le transitaire ou directement par le fabricant. Les certifications doivent être actualisées chaque année.

Texte et photos : Tân Dat/CVN