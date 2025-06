Exportation de litchis : le Vietnam renforce sa compétitivité et sa qualité

Pour la saison 2025, la production estimée de litchis devrait atteindre environ 303.000 tonnes, soit une hausse de 30% par rapport à 2024. Le secteur de l’agriculture et de l’environnement, ainsi que les autorités locales, ont activement mis en œuvre des solutions pour améliorer la qualité et élargir les marchés de consommation, notamment à l'exportation.

Photo : VNA/CVN

Selon le Département de la production et de la protection des plantes (ministère de l'Agriculture et de l'Environnement), Bac Giang reste la province affichant la plus grande production de litchis du pays, avec 165.000 tonnes. Viennent ensuite les provinces de Hai Duong avec 60.000 tonnes, Hung Yên et Lang Son avec 22.000 tonnes chacune, et Dak Lak avec environ 21.000 tonnes. La récolte se déroulera en deux phases : les litchis précoces, du 20 mai au 10 juin ; la récolte principale, du 10 juin au 25 juillet.

Dès le début de la saison, les localités ont activement préparé les conditions de récolte, de prétraitement et de transport pour assurer une consommation optimale. L'enregistrement et le suivi des codes des zones de culture et des installations de conditionnement pour l'exportation sont désormais terminés. À ce jour, le pays compte 469 zones de culture (près de 19.400 ha), 55 installations de conditionnement desservant des marchés tels que la Chine, l'Australie, les États-Unis, le Japon, la Thaïlande, etc.

Initiatives provinciales pour la qualité

À Bac Giang, une région clé pour la culture du litchi, on dénombre actuellement plus de 16.000 ha de litchis certifiés VietGAP, 204 ha certifiés GlobalGAP et 10 ha biologiques. Bùi Quang Huy, directeur du Département provincial de l'agriculture et de l'environnement de Bac Giang, précise que les ménages sont formés et suivis pour les techniques de soin, l'utilisation des pesticides, l'augmentation progressive de la proportion d'engrais organiques et la tenue de registres de production. Ces mesures visent à garantir le respect des exigences strictes des marchés exigeants comme le Japon, les États-Unis, l'UE et l'Australie.

Hai Duong compte également 12 zones de culture certifiées GlobalGAP et 56 zones certifiées VietGAP, pour une superficie totale de 721 ha. La province a obtenu 198 codes de zones de culture et 16 codes d'installations de conditionnement de litchis pour l'exportation.

Luong Thi Kiêm, directrice adjointe du Département provincial de l'agriculture et de l'environnement de Hai Duong, a indiqué que la formation sur les procédés de culture, l'utilisation sûre des pesticides, les tests de résidus et les directives sur les réglementations de quarantaine a été mise en place très tôt, permettant aux agriculteurs d'appréhender proactivement les techniques et les exigences de chaque marché.

Défis et perspectives pour l'exportation

Photo : VNA/CVN

Selon Ngô Thi Thu Hông, directrice générale de la Compagnie par actions Ameii Vietnam, 2025 marque la sixième année d'accompagnement des agriculteurs pour l'exportation de litchis. Les produits de l'entreprise sont désormais présents dans plus de dix pays, y compris des marchés exigeants comme les États-Unis, l'Australie et de nombreux pays européens et d'Asie du Sud-Est.

Toutefois, pour conquérir ces marchés, il est indispensable de disposer d'une zone de production de matières premières stable, d'en garantir la qualité et d'assurer un suivi rigoureux de la culture à la récolte. Le fonctionnement de cette chaîne de production et de consommation nécessite une coordination synchrone entre les entreprises, les autorités locales et, surtout, le respect du processus par les agriculteurs.

Par ailleurs, la représentante d'Ameii Vietnam a proposé que les autorités augmentent les investissements dans la recherche et le transfert de technologies pour la conservation des litchis avant et après la récolte, en faveur d'une agriculture verte et à faibles émissions.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Dô Duc Duy, a insisté sur la nécessité pour les zones de culture et les installations de transformation de respecter strictement la réglementation relative aux codes des zones de culture, afin de garantir les normes de qualité à l'exportation. Il est particulièrement important de renforcer le contrôle des résidus de pesticides, un facteur clé pour la pénétration et la stabilité des litchis sur le marché international.

De plus, les scénarios de consommation devront être élaborés et ajustés en fonction de l'évolution du marché, afin de soutenir efficacement les entreprises et les coopératives dans leurs achats directs aux producteurs. Parallèlement, l'expansion du système de distribution, des supermarchés et des marchés de gros aux plateformes de commerce électronique, doit être encouragée pour maximiser les opportunités de consommation nationale et internationale.

VNA/CVN