Chu Lai marque un tournant dans l’intégration au transport maritime international

Avec l’achèvement du dragage du chenal maritime de Kỳ Hà au large de la province centrale de Quang Nam et le lancement officiel de la route maritime internationale Chu Lai-Inde, Truong Hai International Logistics LLC (THILOGI) réalise une percée décisive et propulse le port de Chu Lai sur la scène maritime internationale.

Photo : VNA/CVN

Cela marque un tournant stratégique dans le développement des infrastructures logistiques du centre du Vietnam, élargissant l’espace d’exportation directe du Vietnam vers les marchés d’Asie du Sud tout en réduisant les coûts et les délais de transit pour les entreprises.

Un levier pour le développement de Chu Lai

Après une période de mise en œuvre active, le projet de dragage et de modernisation du chenal maritime de Ky Ha, mené par THILOGI - filiale du groupe Truong Hai (THACO) - en coordination avec des agences spécialisées et sous la direction du ministère de la Construction et du Comité populaire de la province de Quang Nam, a été officiellement achevé. Ce projet revêt une importance capitale car il contribue à résoudre le principal goulet d’étranglement qui entrave le transport maritime dans la région de Chu Lai depuis de nombreuses années.

Phan Van Ky, directeur du port international de Chu Lai, a déclaré que le chenal a désormais atteint une profondeur de moins 9,3 m, une largeur de 110 m et une longueur totale de 11 km. Ainsi, le port peut désormais accueillir des navires jusqu’à 30.000 TPL, répondant ainsi aux exigences du transport international de marchandises à grande échelle. Ce développement pose les bases essentielles pour que Chu Lai devienne un pôle logistique majeur pour les régions du Centre et des Hauts plateaux du Centre.

Ce projet améliore non seulement la capacité du port à accueillir de grands navires, mais ouvre également d’importantes perspectives pour le port de Chu Lai, lui permettant d’être directement connecté aux routes maritimes internationales, sans dépendre des ports de transbordement traditionnels tels que Cat Lai (Hô Chi Minh-Ville) ou Hai Phong. Les entreprises dans le Centre en bénéficieront grandement en réduisant leurs coûts logistiques et les délais de transit des marchandises.

Après l’achèvement des travaux de dragage, le 16 mai, THILOGI et Regional Container Lines (RCL), une compagnie maritime de conteneurs basée à Bangkok, ont signé un accord de coopération pour le lancement d’une ligne maritime directe entre Chu Lai et l’Inde.

Le même jour, le port de Chu Lai a accueilli le Chana Bhum, un navire battant pavillon singapourien et exploité par RCL, marquant ainsi l’ouverture de la ligne Chu Lai-Inde. Le navire transportait près de 800 conteneurs de marchandises, dont des pièces détachées, des vêtements, des meubles et des produits agricoles, du Vietnam vers l’Inde et vice-versa.

L’Inde est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam en Asie du Sud, représentant près de 80% du total des expéditions vers cette région, les produits agricoles étant le principal produit d’exportation.

La ligne Chu Lai - Inde est desservie par deux liaisons mensuelles, ce qui crée des conditions favorables pour les entreprises souhaitant exporter des marchandises vers le marché indien et les pays d’Asie du Nord-Est comme la Chine, la République de Corée et le Japon, et favorise la production et le développement de produits agricoles dans les régions du centre et des hauts plateaux du centre du Vietnam, du sud du Laos et du nord du Cambodge.

Promouvoir la croissance de la région économique clé du Centre

Photo : cafef/CVN

Lê Van Dung, président du Comité populaire de la province de Quang Nam, a affirmé l’importance capitale de ce projet, témoignant de la détermination de THILOGI à investir dans des infrastructures portuaires modernes. Il contribue à renforcer la compétitivité et à dynamiser le secteur logistique local, en établissant progressivement un pôle logistique international jouant un rôle important dans le développement socio-économique de la localité et de la région.

Dans le plan directeur de développement de Quang Nam jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045, le port de Chu Lai est identifié comme un centre logistique multimodal de grande envergure et un connecteur essentiel des corridors économiques Est-Ouest, reliant étroitement les provinces du Centre et s’étendant vers le Sud du Laos, le Nord-Est de la Thaïlande et le Nord du Cambodge.

Grâce à la modernisation des infrastructures portuaires et à un système de services logistiques moderne, le trafic de marchandises du réseau portuaire de Quang Nam devrait atteindre entre 8,5 et 10,3 millions de tonnes par an d’ici 2030. Cela stimulera non seulement la croissance des importations et des exportations, notamment dans des secteurs clés comme la construction mécanique, l’électronique, le textile et les produits agricoles, mais créera également une dynamique pour attirer les investissements dans la région, favorisant ainsi l’essor de centres de fabrication, de transformation et d’assemblage à grande échelle.

THILOGI continuera d’investir dans le développement de sa flotte et de ses équipements de transport, la modernisation de ses infrastructures d’entreposage et la mise en œuvre d’un système de gestion logistique intelligent et respectueux de l’environnement. D’ici 2030, Chu Lai vise à devenir un hub logistique international de premier plan, fonctionnant selon un modèle intégré combinant port, logistique, industrie et technologie, et jouant un rôle stratégique dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

VNA/CVN