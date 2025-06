Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques en hausse

Le Vietnam a exporté pour 28,04 milliards de dollars de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques au cours des cinq premiers mois de 2025, soit une hausse de 15,1% par rapport à la même période de l'année dernière, selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Photo : VNA/CVN

Rien qu’en mai, les exportations de ces produits ont atteint 6,28 milliards de dollars, soit une augmentation de 19,6% en glissement annuel.

Entre janvier et mai, les produits agricoles ont généré 15,29 milliards de dollars (+16,3%) ; les produits aquatiques, 4,11 milliards de dollars (+15,1%) ; les produits d'élevage, 217,2 millions de dollars (+11,7%) ; les produits sylvicoles, 7,48 milliards de dollars (+11,7%).

Le ministère indique que plusieurs produits clés, tels que le café, le caoutchouc, la noix de cajou et le poivre, ont tous enregistré une croissance à deux chiffres de leur valeur à l’exportation.

En termes de marchés, l’Asie, l’Amérique et l’Europe sont les trois principaux débouchés, enregistrant respectivement une hausse annuelle de 42%, 23% et 16,1%.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement poursuit ses efforts pour faciliter les exportations, notamment vers la Chine, les États-Unis, le Japon et l’Union européenne. Parallèlement, les organes compétents œuvrent activement à l’ouverture de nouveaux marchés à fort potentiel, notamment dans les pays musulmans, au Moyen-Orient et en Afrique.

