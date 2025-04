Hô Chi Minh-Ville

Promotion du commerce et de l'investissement sur le marché chilien et en Amérique du Sud

Le 22 avril, dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec l’Agence chilienne de promotion des exportations (ProChile), a organisé un atelier intitulé "Promouvoir le commerce et l’investissement sur le marché chilien et dans la région sud-américaine".

L'atelier "Promouvoir le commerce et l’investissement sur le marché chilien et dans la région sud-américaine" visait à fournir des informations actualisées sur le potentiel et les opportunités de coopération commerciale et d’investissement sur le marché chilien et en Amérique du Sud aux entreprises vietnamiennes.

Dans son discours d’ouverture, Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l’ITPC, a souligné que, dans le contexte d’une intégration économique internationale approfondie, l’élargissement des marchés, la diversification des partenaires commerciaux et l’attraction des investissements constituent des priorités pour le Vietnam en général et Hô Chi Minh-Ville en particulier.

Un partenaire important du Vietnam

Hô Thi Quyên, avec une économie dynamique et une politique commerciale ouverte, le Chili est un partenaire de premier plan du Vietnam en Amérique du Sud. Les deux pays ont signé l’Accord de libre-échange Vietnam - Chili (VCFTA) en 2014 et sont membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), ce qui crée une base juridique favorable et multiplie les opportunités de coopération bilatérale. Le Chili constitue également une porte d’entrée vers d’autres marchés sud-américains tels que le Brésil, l’Argentine et le Pérou.

En 2024, le chiffre d’affaires commercial bilatéral entre le Vietnam et le Chili devrait atteindre près de 1,8 milliard d’USD, dont environ 1,4 milliard d’USD d’exportations vietnamiennes et 330 millions d’USD d’importations. Les principaux produits exportés sont les fruits de mer, le café, le riz, le ciment, etc. Le Vietnam se classe au 12e rang des fournisseurs du Chili, et au 4e rang parmi les pays asiatiques, derrière la Chine, le Japon et la République de Corée.

Hô Thi Quyên a également noté que le Chili est une destination d’investissement attrayante grâce à un environnement commercial transparent, des politiques d’attraction des investissements stables et un développement économique solide. En 2024, les investissements étrangers au Chili se sont élevés à plus de 15,3 milliards d’USD, concentrés principalement dans les secteurs de l’énergie, des mines et des services mondiaux. Jusqu’en avril 2024, le Chili comptait quatre projets d’investissement au Vietnam, représentant un capital social total de 295.000 USD. Le Vietnam dispose de nombreuses opportunités pour renforcer sa présence sur ce marché, notamment dans la transformation et l’exportation de produits agricoles, grâce aux accords de libre-échange et aux incitations fiscales.

Un fort potentiel de coopération

Toujours selon Hô Thi Quyên, Hô Chi Minh-Ville, moteur économique du pays représentant une part importante des exportations nationales, recherche activement de nouvelles opportunités de coopération en Amérique du Sud. Les entreprises locales ont encore de nombreuses possibilités de coopération avec le Chili, que ce soit dans l’exportation de biens, l’investissement dans la transformation et la fabrication, ou la coopération dans le transfert de technologie et le développement durable. Le chiffre d’affaires des exportations de Hô Chi Minh-Ville vers le Chili en 2024 est estimé à 53,3 millions d’USD. Ce montant reste modeste par rapport au potentiel, ce qui ouvre de vastes perspectives de coopération bilatérale.

Lors de l’événement, Mme Bùi Hoàng Yên, cheffe du bureau de l’Agence de promotion du commerce du Sud, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a affirmé que les accords de libre-échange (ALE) constituent le principal moteur de la croissance commerciale, contribuant à une augmentation de près de 200% du chiffre d’affaires des exportations vietnamiennes vers le Chili au cours des dix premières années de mise en œuvre du VCFTA.

Bùi Hoàng Yên a également mis en lumière les secteurs à fort potentiel de coopération entre les deux pays, en accord avec l’orientation du Vietnam vers une économie verte et numérique de haute qualité : transition énergétique, exploitation minière et transformation, haute technologie, transformation numérique et agriculture intelligente. Parallèlement, elle a souligné les défis auxquels sont confrontées les entreprises vietnamiennes pour pénétrer le marché chilien, notamment des coûts logistiques de 25 à 30% supérieurs à ceux en Asie, des délais de transport prolongés, une forte concurrence due à la multiplicité des ALE signés par le Chili, et des barrières techniques. Cela requiert des investissements technologiques, une amélioration des systèmes de gestion et un appui accru en matière de politiques publiques et d’informations sur les marchés.

De son côté, Pablo Arancibia Salazar, représentant commercial de ProChile, a indiqué que le chiffre d’affaires total des exportations vietnamiennes vers les quatre principaux pays d’Amérique du Sud - Brésil, Chili, Argentine et Colombie - s’élevait à 5,13 milliards d’USD en 2023, soit une baisse de 7,2% par rapport à 2022. Toutefois, la balance commerciale du Vietnam avec ce groupe de pays s’est nettement améliorée. Pour optimiser les opportunités, M. Arancibia Salazar a recommandé au Vietnam de diversifier ses produits d’exportation et de stabiliser son approvisionnement en matières premières.

Il a également rappelé que le Chili affirme sa position en tant que destination stratégique d’investissement en Amérique du Sud à travers l’Agence chilienne de promotion des investissements (InvestChile). Les secteurs chiliens des produits de la mer, de la transformation du bois et de l’énergie propre offrent de nombreuses possibilités de coopération avec les entreprises vietnamiennes. Le Chili n’est pas seulement une porte d’entrée commerciale, mais aussi un partenaire stratégique pour l’expansion des entreprises vietnamiennes sur le marché sud-américain, une vaste région au PIB cumulé de 4.000 milliards d’USD et peuplée de 431 millions d’habitants.

