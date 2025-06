Hô Chi Minh-Ville

Le paiement sans numéraire contribue à l’économie

>> Crédit préférentiel aux entreprises d'infrastructures et de technologies numériques

>> L'IA aide les banques à promouvoir leur rapport de développement durable

>> Renforcer la connexion entre les banques, les citoyens, les entreprises

L’événement est placé sous la direction de la Banque d’État du Vietnam (BEV) et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Il est conjointement organisé par le Département des paiements de la BEV, le journal Thời báo Ngân hàng, le journal Tuổi Trẻ, en collaboration avec le Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville et la Société par actions nationale de paiement du Vietnam (Napas).

Selon les organisateurs, la conférence a rassemblé des représentants du ministère de l’Industrie et du Commerce, des dirigeants de la BEV, des associations professionnelles, des experts économiques, ainsi que de nombreuses banques, intermédiaires de paiement, sociétés de courtage, entreprises fintech et conglomérats multisectoriels de tout le pays. La participation massive de ces acteurs montre que le paiement sans numéraire (PSN) est devenu un vecteur commun d’intérêts, jouant un rôle clé dans la transition numérique du Vietnam.

Lors de l’ouverture, le journaliste Trân Xuân Toàn, rédacteur en chef adjoint du journal Tuổi Trẻ, a souligné les six années d’efforts constants du programme Journée sans numéraire. Il a rappelé qu’en 2019, trois piliers fondamentaux - État, technologie, médias - avaient été définis pour promouvoir ce type de paiement, Tuổi Trẻ et les médias jouant un rôle clé dans la diffusion des connaissances et le changement des habitudes des utilisateurs. "Aujourd’hui, l'expression de +sans numéraire+ semble appartenir au passé, tant cette méthode est désormais courante et incontournable. En 2025, le thème “Le paiement sans numéraire, moteur de l’économie numérique” incarne notre volonté de prolonger et d’élargir cette mission", a-t-il déclaré.

Pour illustrer les progrès accomplis, il a cité des données montrant que les transactions via code QR ont augmenté en moyenne de plus de 100% par an au cours des trois dernières années - un rythme suffisant pour structurer l’écosystème fintech du Vietnam. "Chaque scan de code QR ne raccourcit pas seulement le temps de paiement ; il ouvre aussi la voie à d’innombrables opportunités commerciales, à la collecte de données pour le scoring de crédit, à l’inclusion financière et à l’innovation", a-t-il affirmé.

Trois piliers d’activités majeures

Selon le journaliste Trân Xuân Toàn, la série d’événements de la Journée sans numéraire 2025 s’articule autour de trois activités principales :

Le festival de paiement sans numéraire - Ting Ting Day - se tiendra les 14 et 15 juin, avec une affluence prévue de 50.000 participants en présentiel et en ligne. Sur la rue piétonne Nguyễn Huệ, le public pourra découvrir des stands "Tap & Go", des comptoirs de restauration avec paiement QR, une scène de spectacle et des espaces de réalité virtuelle pour explorer les usages du PSN. Les banques, fintechs et commerçants proposeront de nombreuses promotions : remises, cashback, codes promo…

Le colloque “Le paiement sans numéraire, moteur de l’économie numérique” aura lieu le matin du 14 juin à l’hôtel Rex. Des décideurs politiques, chefs d’entreprise et experts feront le bilan des cinq ans de mise en œuvre du Plan de développement du PSN (2021-2025), analyseront les impacts sur les comportements de consommation, partageront des expériences internationales, et proposeront des cadres juridiques, des infrastructures et des produits innovants (API ouvertes, paiements transfrontaliers, monnaie numérique de banque centrale - CBDC en phase pilote...) pour aligner les objectifs de l’économie numérique et de la société numérique.

La saison de promotions concentrées - Shopping Season 2025 -, en partenariat avec le Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, se déroulera en deux phases : "Folles emplettes d’été" (du 15 juin au 15 septembre) et "Fête des achats de printemps 2026" (du 15 novembre au 31 décembre). Les entreprises pourront proposer librement des promotions allant jusqu’à 100%, en combinant les canaux traditionnels et l’e-commerce. L’événement phare sera le "City Sale", offrant des produits de marque à prix réduits à la fois en magasin et en ligne, visant particulièrement les jeunes consommateurs ou ceux résidant en périphérie. Parallèlement, des ventes mobiles, à destination des ouvriers et travailleurs à faibles revenus, contribueront à la stimulation d’une consommation durable.

Un programme continu et transversal

Reliant ces événements phares, une série de livestreams interactifs avec des influenceurs de la finance personnelle sera diffusée jusqu’en septembre sur les plateformes numériques de Tuổi Trẻ. Des sessions telles que "Éviter les arnaques numériques", "Comprendre et maîtriser sa carte de crédit", ou "Générer un revenu passif grâce à la finance numérique" fourniront au public les outils pour se protéger - condition indispensable à un développement sain de l’économie numérique.

Par ailleurs, le jeu-concours "Arène Financière", affrontement entre universités, portera un message fort : la jeunesse est la clé du succès du PSN. Les candidats devront résoudre des cas pratiques, présenter des idées fintech, et gérer des incidents de cybersécurité. Les demi-finales et la finale auront lieu durant le Ting Ting Day, attirant jeunes spectateurs et recruteurs en quête des talents du numérique.

Moteur pour la transformation économique numérique

Selon Vo Hùng Thuât - directeur du Centre de services médiatiques du journal Tuổi Trẻ -, l’esprit fondamental de la Journée sans numéraire 2025 est de placer l’expérience utilisateur au centre. Chaque code QR scanné, chaque livestream regardé, chaque promotion activée devient un point de contact déclenchant le paiement numérique, générant des données massives pour l’analyse, l’amélioration de la qualité des services, la lutte contre la fraude et l’optimisation de la chaîne logistique.

Un représentant de Napas a estimé que l’infrastructure nationale de compensation est prête pour une nouvelle phase d’expansion : capacité de traitement de 20.000 transactions/seconde, standard QR VIETQR unifié, réseau ATM/POS conforme à la norme ISO 20022. "Avec un coût de traitement de seulement quelques centaines de dôngs par transaction, entreprises et citoyens y trouvent leur compte, tandis que l’État accroît ses recettes via les factures électroniques, améliore la transparence et réduit les pertes budgétaires", a-t-il déclaré.

Cette synergie est conforme à l’orientation gouvernementale visant une économie numérique représentant 20% du PIB d’ici à 2025. Le rapport du Groupe de travail sur le PSN de la BEV révèle qu’en 2024, le nombre total de transactions sans numéraire a augmenté de 57% par rapport à 2023 ; les services de mobile money ont progressé de 154%. Ces résultats contribuent directement à l’objectif de croissance annuelle du PIB de 8% et à l’ambition d’amener le Vietnam dans le Top 50 des pays les plus innovants au monde.

L’ambition de diffuser de nouvelles valeurs

Au-delà de la sphère de la consommation, les experts considèrent le PSN comme un détonateur pour la finance verte et l’économie circulaire. Chaque transaction sans papier ni transport de billets permet d’économiser de l’énergie, de réduire les émissions et les risques liés à la circulation physique de l’argent. Surtout, une interconnexion entre données de paiement et système de crédits carbone permet aux entreprises de prouver la durabilité de leurs produits, facilitant ainsi l’accès aux marchés internationaux exigeants.

À l’échelle macroéconomique, le paiement numérique renforce les relations symbiotiques entre État, banques, entreprises et consommateurs. L’État peut recueillir des données en temps réel pour ajuster sa politique monétaire ; les banques et fintechs créent des produits personnalisés ; les entreprises identifient rapidement les tendances et optimisent leurs stocks ; les consommateurs bénéficient d’une commodité à faible coût, à tout moment et en tout lieu. Cet écosystème incarne une nouvelle valeur - celle de la rapidité, de la transparence, de la standardisation et de l’inclusion.

En entrant dans sa septième année, la Journée sans numéraire ne se limite plus à la sensibilisation, mais tend à devenir une véritable plateforme nationale du paiement numérique. Après cette conférence de presse, les organisateurs travailleront avec les services publics, les associations d’entreprises et les médias pour suivre, évaluer et rapporter les résultats régulièrement. L’objectif est qu’à la fin de 2025, 75% des transactions au Vietnam soient sans numéraire, que les paiements mobiles doublent, et que 100% des supermarchés, centres commerciaux, fournisseurs d’électricité, d’eau et de télécommunications acceptent les paiements électroniques.

Texte et photos : Quang Châu/CVN

