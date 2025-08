Hô Chi Minh-Ville

Mise à jour des réglementations financières pour les entreprises

Le 31 juillet dans la mégapole du Sud, le Centre d’arbitrage international du Vietnam (VIAC) et le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) ont organisé conjointement la conférence "Mise à jour de nouvelles réglementations financières: impacts sur les investisseurs".

La conférence a attiré plus de 200 représentants d’entreprises, d’associations professionnelles, d’avocats et d’organismes publics. Cet événement s’inscrit dans le cadre du Forum de soutien juridique à l’investissement 2025 (ILS Forum 2025), qui se poursuivra en septembre 2025 sous l’égide du VIAC et de l’ITPC.

Promotion d’une économie transparente, équitable et efficace

Ouvrant la conférence, le docteur Trân Du Lich, vice-président du VIAC, a déclaré que le Vietnam se trouvait dans une période propice pour construire une économie autonome et indépendante. Pour atteindre cet objectif, un cadre juridique solide constitue une base essentielle. Ces dernières années, l'État a mis en place de nombreuses politiques marquant un tournant, favorisant une économie transparente, équitable et performante. Face à ces changements majeurs, les entreprises doivent redoubler de prudence dans leurs investissements et activités commerciales, mettre à jour de manière proactive les informations nécessaires et renforcer leur coordination avec les organismes publics afin d’assurer une mise en œuvre sûre.

Le docteur Trân Du Lich a également souligné qu’en parallèle de la révision et du perfectionnement du cadre réglementaire actuel, plusieurs provinces et grandes villes du pays développent de nouveaux modèles d'investissement pour répondre aux exigences de la nouvelle phase de développement. Parmi eux, le modèle de Centre financier international se distingue comme une orientation stratégique visant à renforcer l’intégration au marché financier mondial et à attirer des capitaux d’investissement de haute qualité. Il a toutefois averti que ces nouvelles opportunités s’accompagnaient de risques potentiels, susceptibles d’engendrer des litiges complexes auxquels les entreprises doivent se préparer.

S'exprimant lors de la conférence, Mme Cao Thi Phi Vân, directrice adjointe de l’ITPC, a rappelé que le cadre juridique financier et fiscal du Vietnam avait récemment fait l’objet de nombreux ajustements importants, afin de créer un environnement commercial transparent, de promouvoir une concurrence saine et de protéger les droits des investisseurs.

Elle a souligné que les conférences de ce type jouent un rôle important dans la diffusion des nouveautés et des points forts des politiques, tout en offrant aux entreprises et aux juristes un espace d’échange et de clarification sur les questions pratiques. Selon elle, seule une bonne compréhension des règles et une préparation juridique solide permettent aux entreprises de saisir les opportunités de développement, de limiter les risques et de contribuer à la transformation économique durable du pays.

De nombreuses présentations présentées

Lors de la conférence, plusieurs juristes ont exposé des analyses importantes pour aider les entreprises à actualiser et mieux comprendre les réglementations financières. Parmi les présentations marquantes figuraient: "Quelques nouveaux points de la loi sur les valeurs mobilières (modifiée) et leurs impacts positifs sur le fonctionnement du marché boursier vietnamien", "Nouvelles politiques fiscales notables en 2025", "L'image de Hô Chi Minh-Ville dans le contexte de l'évolution du cadre juridique et de la création d'un Centre financier international", ou encore "Quelques dispositions juridiques importantes sur le fonctionnement des centres financiers internationaux et les mécanismes de résolution des litiges dans ces centres".

Texte et photos : Tân Dat/CVN