Hô Chi Minh-Ville : les exportateurs vietnamiens font face à de nombreux défis

Plus de 200 experts et entreprises vietnamiens ont participé à la conférence intitulée “Transactions actuelles du commerce extérieur : changement de stratégie commerciale et gestion des litiges”, organisée jeudi 4 juillet dans la mégapole du Sud par le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) en collaboration avec le Centre d'arbitrage international du Vietnam (VIAC).

S'exprimant lors de la conférence, la directrice adjointe de l'ITPC, Hô Thi Quyên, a déclaré que le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes connaissait une forte augmentation au cours des dernières années. Selon les statistiques, le chiffre d'affaires des importations et des exportations du Vietnam au cours des six premiers mois de 2024 montre de nombreux signes positifs, estimés à plus de 190 milliards de dollars, soit une hausse de 14,5% par rapport à la même période de l'année dernière. La balance commerciale des biens est estimée à un excédent de 11,6 milliards d’USD. Rien qu'à Hô Chi Minh-Ville, il est estimé à 22,5 milliards d'USD, soit une augmentation de 13,1%. Tout cela signifie que le marché d'exportation du Vietnam est de plus en plus élargi. Cependant, parallèlement à cela, les entreprises sont confrontées à de nombreux risques liés aux réglementations juridiques sur les marchés d’exportation.

De nombreux litiges défavorables

Au cours des dernières années, les différends liés au commerce extérieur et à l'achat et à la vente internationaux de marchandises ont toujours occupé la première place dans le nombre de litiges devant être résolus dans les centres d'arbitrage international. Dans bon nombre de ces cas, les entreprises vietnamiennes sont une partie désavantagée, mais ne peuvent pas bien protéger leurs droits en raison d'erreurs commises dès la phase de négociation et de signature des contrats.

L'avocat Châu Viêt Bac, secrétaire général adjoint du VIAC, a également donné une évaluation générale de la situation des entreprises mettant en œuvre des contrats d'import-export ces derniers temps. Dans un contexte où le monde accorde une grande attention à l'objectif de développement durable, les entreprises, notamment celles des secteurs de l'import-export et de la logistique, sont soumises à de fortes pressions liées aux barrières techniques en matière d'environnement, de transformation verte, et de transformation numérique. Selon le secrétaire général adjoint Châu Viêt Bac, dans les temps à venir, la situation des importations et des exportations de notre pays sera très clairement différenciée lorsque les entreprises changeront rapidement et réagiront efficacement pour profiter des opportunités et se développer fortement. Parallèlement, les entreprises vietnamiennes qui s’adaptent plus lentement risquent d’être confrontées à de nombreux nouveaux défis lorsque des réglementations plus strictes seront mises en place sur les marchés cibles.

"Pour minimiser les risques juridiques liés aux activités d'importation et d'exportation, l’écologisation dans les entreprises mérite toute l'attention voulue. En particulier, la mise en œuvre de l'ESG est un facteur “vital” pour la construction de l'image de marque et la promotion du développement durable des entreprises", a souligné le secrétaire général adjoint Châu Viêt Bac.

Le directeur adjoint de la Chambre de Commerce et d'Industrie (VCCI), branche régionale de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Huu Nam, a déclaré que les entreprises vietnamiennes doivent comprendre clairement la nature et les caractéristiques des contrats de commerce extérieur. Par quels documents juridiques le contrat est-il régi? Existe-t-il des risques politiques et culturels potentiels ? En outre, les entreprises doivent examiner et évaluer la capacité des parties contractantes, les conditions de transaction et les réglementations juridiques du pays hôte pour répondre de manière proactive aux risques pouvant survenir au cours du processus de mise en œuvre du contrat. En ce qui concerne les activités de règlement des différends, les facteurs importants lors de la gestion des différends dans les transactions de commerce extérieur sont les lois applicables et les organismes de règlement des différends. Afin de ne pas être désavantagées en cas de litige, les entreprises doivent être très prudentes lors de la rédaction des conditions régissant les contenus ci-dessus.

La vice-directrice Hô Thi Quyên a également déclaré que le Vietnam devait continuer à mettre en œuvre des mécanismes et des politiques pour la transformation verte, le développement d’économie verte et d'économie circulaire. Cependant, ce processus doit également être associé au strict respect des réglementations et normes légales fixées par les marchés où les entreprises exportent. Dans cette situation, les entreprises doivent prendre des mesures proactives et changer de manière flexible pour réagir de manière appropriée aux ressources afin de tirer parti des opportunités et de profiter efficacement des nouvelles tendances.

