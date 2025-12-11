L'empreinte du Vietnam au Vesak 2025, un succès culturel et spirituel

Il s’agissait de la quatrième fois que le Vietnam accueillait le Vesak international, chaque édition laissant des "empreintes particulières", a déclaré le vénérable Shartse Khensur Rinpoche Jangchup Choeden, secrétaire général de la Confédération bouddhiste internationale (International Buddhist Confederation - IBC).

>> Vesak 2025, une célébration qui a transcendé les frontières

>> Vesak 2025 : porteur de valeurs universelles

>> Le Vietnam prône la compassion, l'harmonie et la tolérance

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information basée à New Delhi sur les contributions marquantes du Vietnam dans l’organisation et l’ampleur du Vesak des Nations unies 2025, qui s’est tenu du 6 au 8 mai à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que sur le rôle croissant du Vietnam comme lieu de convergence culturelle, spirituelle et diplomatique du bouddhisme mondial, le vénérable Shartse Khensur Rinpoche Jangchup Choeden a souligné que les préparatifs de cette année ont été conduits avec un soin méticuleux : accueil des délégations étrangères, organisation des cérémonies religieuses, logistique générale… Dans tous ces domaines, la partie vietnamienne s’est distinguée par sa maîtrise, sa rigueur et son professionnalisme exemplaire.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, Vesak 2025 a pleinement reflété l’identité culturelle vietnamienne, harmonieuse et cohérente, dans la manière de transmettre les valeurs du bouddhisme. Cette approche, à la fois ordonnée et subtile, a contribué à faire de l’événement une édition particulièrement remarquable, laissant une impression profonde auprès des dignitaires, moines, fidèles et participants internationaux.

Pour le vénérable Jangchup Choeden, le Vesak revêt une signification sacrée pour la communauté bouddhiste mondiale. Malgré la diversité des traditions et des écoles, la célébration de la naissance, de l’Éveil et du Parinirvāṇa du Bouddha demeure un moment d’unité, marqué par un esprit de respect mutuel, d’harmonie et de ferveur partagée.

Il a exprimé l’espoir que le Vietnam puisse continuer à accueillir de futures éditions du Vesak des Nations unies.

Un temps fort du Vesak 2025 aura été sa concomitance avec la cérémonie de procession des reliques sacrées du Bouddha, transférées d’Inde au Vietnam du 2 mai au 2 juin. Le vénérable a qualifié cet événement de "cadeau supplémentaire" d’une portée spirituelle exceptionnelle, offrant aux participants internationaux une occasion rare de vénérer ces reliques et de recevoir leur bénédiction. Il s’agissait en effet de la première fois dans l’histoire que des reliques authentifiées du Bouddha étaient officiellement transférées d’Inde vers le Vietnam – un moment qualifié d’historique.

Il s’est dit profondément ému en voyant des foules patienter des heures dans un silence empreint de dignité, témoignant ainsi de la foi profonde et du respect sincère du peuple vietnamien envers l’enseignement du Bouddha.

Saluant le succès éclatant du Vesak 2025, le vénérable a suggéré que le Vietnam pourrait, lors des prochaines éditions, envisager d’inviter d’autres reliques prestigieuses, telles que celles de Piprahwa ou celles des grands disciples Sariputta et Moggallana. La vénération des reliques, a-t-il expliqué, apporte non seulement des bénédictions aux fidèles, mais confère également une profondeur spirituelle supplémentaire à l’événement, contribuant à diffuser plus largement les valeurs de compassion et de sagesse du Bouddha.

Dans son message final au peuple vietnamien, le vénérable a exhorté chacun à poursuivre l’étude et la mise en pratique des enseignements du Bouddha, soulignant que l’intériorisation de cette doctrine dans la vie quotidienne constitue la véritable voie vers la paix intérieure – laquelle nourrit à son tour une société harmonieuse et sereine.

VNA/CVN