La IXe Région militaire, symbole de la solidarité Vietnam - Cambodge

À l'occasion de sa participation au 80ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle de la force armée de la IX e Région militaire à Cân Tho, le général Sao Sokha, commandant de la Gendarmerie royale et commandant en chef adjoint des Forces armées royales cambodgiennes (FARC), a qualifié la IX e Région militaire de symbole vivant de la solidarité des deux pays.

Dans un entretien accordé à la presse, le général cambodgien a souligné que les relations entre l’Armée populaire vietnamienne et l’Armée royale cambodgienne constituent une amitié de longue date, forgée et consolidée au fil de périodes historiques éprouvantes.

Selon lui, la IXe Région militaire a apporté une contribution significative et concrète à l'Armée royale cambodgienne. Ce soutien concerne la formation du personnel, des échanges de délégations, le partage d'informations, ainsi qu'une assistance financière et technique en matière d'équipement.

Outre la coopération en matière de défense, le général Sao Sokha a également exprimé un vif intérêt pour la collaboration dans la protection des ressources naturelles et le développement durable du bassin du Mékong. Il a souligné que le Mékong est un symbole d’amitié entre les peuples de la région. Les pays doivent unir leurs efforts pour préserver l’ensemble de ces ressources naturelles, non seulement pour la génération actuelle, mais aussi pour les générations futures.

