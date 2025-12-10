Les familles vietnamiennes misent sur la pérennité et la croissance pour leur héritage

Les familles vietnamiennes ne définissent plus leur héritage uniquement par la richesse, mais aussi par leur capacité à le préserver et à le développer pour les générations futures, selon une nouvelle enquête publiée par Sun Life Asia.

>> La famille vietnamienne mise en l’honneur

L’étude, intitulée "Transmettre le flambeau : bâtir un héritage durable en Asie", a interrogé plus de 3.000 personnes à Hong Kong (Chine), en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour et au Vietnam. Cette étude met en lumière les attitudes, les comportements et les aspirations qui influencent la planification successorale dans la région.

Photo : VNA/CVN

Les familles vietnamiennes envisagent leur héritage de multiples façons. Interrogées sur le type d’héritage qu’elles souhaitent laisser, 40% insistent sur la transmission du patrimoine, incluant argent, biens immobiliers, actifs de valeur ou entreprise familiale, suivie par le maintien des traditions familiales (18%) et l’exercice d’une influence personnelle sur la famille et les amis (12%).

Les préoccupations dépassent le simple cadre financier. Seuls 27% pensent que leurs enfants perpétueront les traditions familiales, invoquant notamment des priorités générationnelles différentes (67%), un engagement limité (27%), une mauvaise interprétation des valeurs (33%) et un affaiblissement des liens intergénérationnels (30%) comme facteurs importants.

Le PDG de Sun Life Vietnam, Tan Lay Hoon, a déclaré : "Aujourd’hui, les familles perçoivent l’héritage comme bien plus qu’un simple legs financier ; il s’agit de créer un impact durable grâce à la croissance financière, au soutien de l’éducation et des soins de santé, et même à l’ouverture d’opportunités internationales. Les gens souhaitent que leur patrimoine travaille davantage, non seulement pour le présent, mais aussi pour générer une dynamique qui profite aux générations futures".

Au Vietnam, 69% des personnes interrogées considèrent la protection financière de la famille comme la pierre angulaire de l’héritage, selon le rapport.

Près de sept répondants sur dix soulignent l’importance de mettre en place des mécanismes de protection pour garantir la sécurité financière de leur famille, une priorité absolue en matière de planification successorale. Vient ensuite l’importance d’un plan successoral clair et bien communiqué afin de minimiser les malentendus et les litiges, ainsi que la constitution d’un patrimoine conséquent à transmettre aux générations futures.

La majorité des répondants souhaitent que le patrimoine qu’ils transmettent contribue à une croissance à long terme. Plus précisément, 40% souhaitent que leur héritage soit investi dans des actifs financiers à long terme, tels que l’assurance-vie ou les entreprises familiales. Un nombre important espère également que leur patrimoine permettra de subvenir aux besoins essentiels, 62% privilégiant le logement et les soins de santé, et 62% insistant sur le financement de l’éducation, de l’école primaire à la formation professionnelle.

Environ 45% des répondants craignent que leur patrimoine ne survive pas à la génération de leurs enfants, près de la moitié d’entre eux s’inquiétant du manque de compétences financières de leurs héritiers pour gérer les actifs hérités. Ceci souligne l’urgence d’améliorer l’éducation financière et d’encourager des discussions familiales plus ouvertes sur la gestion de l’argent. Seul un quart des personnes interrogées se disent confiantes que leurs enfants perpétueront les traditions familiales, préserveront le patrimoine et continueront à le faire fructifier.

David Broom, directeur de la clientèle et de la distribution chez Sun Life Asia, a indiqué : "Nous constatons une évolution notable dans la façon dont les familles conçoivent l’héritage : il ne s’agit plus seulement de richesse, mais aussi d’une combinaison de sécurité financière, d’éducation et d’une vie riche de sens pour les générations futures. Si l’enquête révèle un décalage entre les intentions et les actes, elle souligne la nécessité d’une planification proactive, d’un accompagnement professionnel et d’un dialogue familial ouvert afin de garantir la préservation du patrimoine et des valeurs familiales".

Le rapport révèle que les familles transforment l’éducation financière en une autre forme d’héritage, en transmettant leurs connaissances et leur expérience en matière de gestion financière afin de développer la confiance financière de la génération suivante.

David Broom a également déclaré : "Aujourd’hui, les gens veulent transmettre bien plus que des richesses ; ils veulent donner à la génération suivante les connaissances et les valeurs nécessaires pour les gérer avec sagesse".

VNA/CVN