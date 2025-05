Le Vietnam déterminé à lutter contre l'immigration clandestine

Lors du point de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, en réponse à la question d’un journaliste concernant les informations rapportées par la presse britannique selon lesquelles des trafiquants d'êtres humains continuaient d'introduire des immigrants vietnamiens clandestins au Royaume-Uni dans des camions porte-conteneurs, la porte-parole Pham Thu Hang a dit : "Nous avons eu connaissance de cette information et les vérifions, comme l'a mentionné le journaliste."

Elle a réaffirmé : "Comme il l'a fait à plusieurs reprises lors des points presse du ministère des Affaires étrangères concernant les politiques et les directives du Vietnam en matière de gestion de l'immigration clandestine de Vietnamiens vers d'autres pays, le gouvernement vietnamien prône la promotion d'une migration légale, sûre et ordonnée, tout en luttant résolument contre l'immigration clandestine, la migration illégale et la traite des êtres humains.

Le Vietnam s'efforce actuellement de mettre en œuvre les objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM), conformément au plan publié par le Premier ministre le 20 mars 2020, afin de créer un environnement migratoire transparent et de protéger les droits et les intérêts légitimes des migrants."

Concernant la coopération avec les pays pour prévenir et lutter contre l'immigration clandestine, Mme Pham Thu Hang a déclaré que le Vietnam encourageait la coopération avec les pays et les organisations, notamment l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), afin de prévenir, détecter, enquêter et gérer les réseaux d'immigration clandestine conformément à la loi.

"Le Vietnam est prêt à coopérer avec les pays et les parties concernées, conformément aux accords-cadres de coopération signés, au droit international et aux pratiques internationales, sur le principe de la protection rapide des droits et intérêts légitimes des migrants et du respect de leur dignité", a déclaré Pham Thu Hang, réitérant sa recommandation aux citoyens et travailleurs vietnamiens à l'étranger de respecter la loi et de ne pas se laisser séduire par des arguments tels que "travail facile, salaire élevé".

Selon la porte-parole, grâce au suivi des agences compétentes, lors de l'envoi de Vietnamiens à l'étranger pour travailler, on observe une pratique de fuite de Vietnamiens vers des lieux de résidence et de travail illégaux. De plus, de nombreux citoyens sont victimes d'escroqueries, sont amenés à travailler illégalement à l'étranger et travaillent sans contrat en bonne et due forme, créant ainsi une situation où les travailleurs sont exploités et contraints.

C'est pourquoi le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec les services fonctionnels du ministère chargés de la protection des citoyens, recommande une fois de plus aux citoyens et travailleurs vietnamiens se rendant à l'étranger de respecter les dispositions de la loi.

VNA/CVN