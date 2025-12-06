L’égalité des genres, un droit fondamental

À Lai Châu, dans le Nord du Vietnam, deux femmes d’une ethnie minoritaire ont récemment suivi une formation dispensée par un garde-frontière dans le cadre du mouvement d’“Alphabétisation numérique”.

>> Lancement du Mois d'action pour l’égalité et la prévention des violences de genre

>> Agir ensemble pour l’égalité des genres

>> Développement durable : donner voix aux régions minoritaires

>> Le Courrier du Vietnam N°49 : Agir ensemble pour l’égalité des genres

>> Mois d'action pour un cyberespace sûr pour les femmes et les filles

Cette image, choisie pour illustrer la Une du numéro 49, symbolise le “Mois national d’action pour l’égalité des genres et la lutte contre les violences”.

Elle témoigne des progrès accomplis par les femmes issues des minorités, désormais plus présentes dans le développement socio-économique de leurs communautés.

L’égalité des genres figure parmi les priorités du Vietnam pour assurer un développement durable. Le Parti et l’État ont multiplié les initiatives, dont le Projet 8, premier programme spécifiquement consacré au genre adopté par l’Assemblée nationale. Confié à l’Union des femmes du Vietnam, il cible les femmes et les filles des zones défavorisées : ménages pauvres, victimes de traite ou de violences, travailleuses exposées à des conditions dangereuses, femmes handicapées. L’objectif est clair : réduire les inégalités et offrir des opportunités concrètes à celles qui en ont le plus besoin.

Au cœur de cette mobilisation, les nouvelles technologies jouent un rôle déterminant. Elles permettent aux femmes de s’exprimer, de créer des réseaux, de transformer leurs pratiques professionnelles et de renforcer leur place dans la société. L’accès au numérique devient ainsi un outil d’émancipation, ouvrant la voie à une participation plus active dans la vie économique et citoyenne.

Les Nations unies accompagnent le Vietnam dans cette transition vers un avenir fondé sur la dignité et l’égalité. En 2025, une vaste campagne de communication est déployée : diffusion sur les réseaux sociaux, production de brochures, organisation de forums et de formations, concours, événements culturels et sportifs. L’objectif est de sensibiliser largement et de mobiliser toutes les générations autour de la question du genre.

Dans le cadre du Projet 8, plusieurs actions ont déjà été menées. Les résultats sont encourageants : davantage de femmes participent aux activités communautaires, certaines accèdent à de nouvelles opportunités professionnelles, et la sensibilisation progresse. Mais les défis restent nombreux : persistance des violences, poids des traditions, manque de ressources dans certaines régions reculées.

Malgré ces obstacles, la dynamique est lancée. L’égalité des genres avance, portée par des politiques publiques, des initiatives locales et le soutien international. Pour les femmes des minorités ethniques, c’est l’espoir d’un changement durable : celui d’une vie plus digne, plus sûre et plus équitable.

Hervé Fayet/CVN