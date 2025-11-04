Le Vietnam et la R. de Corée coopèrent sur la gestion du travail et des migrations

Le vice-ministre vietnamien de l’Intérieur, Vu Chiên Thang, a rencontré 3 novembre à Séoul des représentants du ministère sud-coréen de l’Emploi et du Travail, du Service de développement des ressources humaines de Corée (HRD Korea) et du ministère sud-coréen de la Justice afin de renforcer la coopération en matière de gestion du travail, de l’emploi et des migrations, et de promouvoir la mise en œuvre effective du système de permis de travail (EPS).

Lors de sa rencontre avec le vice-ministre Son Pil Hun du ministère de l’Emploi et du Travail, les deux parties ont souligné que le Vietnam occupe actuellement la première place en termes de nombre de travailleurs EPS en République de Corée, le taux de travailleurs sans papiers ayant été ramené à environ 19%, dépassant ainsi l’objectif fixé.

Les deux délégations se sont engagées à coordonner leurs actions afin d’optimiser la mise en œuvre du mémorandum d’entente selon cinq axes principaux : l’ajustement des quotas d’admission en fonction des besoins ; l’élargissement du format des examens de langue coréenne ; la simplification du traitement des documents ; l’élargissement des secteurs bénéficiaires ; et le soutien à l’intégration des travailleurs et le renforcement de la protection de leurs droits et intérêts légitimes.

Le même jour, Vu Chiên Thang a rencontré le président de HRD Korea, Lee Woo Young, et a assisté à la signature de l’accord d’engagement de service entre HRD Korea et le Centre de travail à l’étranger, visant à garantir une gestion transparente et efficace du programme EPS.

Dans l’après-midi, la délégation vietnamienne s’est entretenue avec le ministère sud-coréen de la Justice au sujet des réformes administratives, des politiques d’intégration et de la gestion de la main-d’œuvre étrangère.

Les deux parties ont convenu de développer le travail saisonnier, de réduire le séjour irrégulier, de faciliter le rapatriement volontaire et de lancer un programme pilote de soins de santé, conformément à la législation des deux pays.

Ces initiatives contribuent à renforcer la coopération pratique dans les domaines du travail, de l’emploi et du droit, et à consolider le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée.

