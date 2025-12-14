Et si on se faisait une toile ?

La semaine dernière, en lisant trop rapidement la Une du numéro 50, j’ai cru que l’on allait parler de James Bond, le célèbre espion britannique connu sous le matricule 007. J’avais aperçu le mot “bond” sans prêter attention à l’absence de majuscule ! Il ne s’agissait donc pas du nom propre, mais bien du nom commun ”bond”, synonyme de hausse, d’essor ou d’envolée.

Je n’étais finalement pas si loin du compte, car cette Une était entièrement consacrée au cinéma, illustrée par une très belle pellicule dorée rassemblant plusieurs images de films vietnamiens récents comme Mua do (Pluie rouge) ou Tu chiên trên không (Combat mortel dans le ciel). Ce numéro 50 avait donc une saveur particulière pour les cinéphiles, mais aussi pour tout lecteur curieux de mieux comprendre la vitalité du 7ᵉ art vietnamien.

Comme dans d’autres secteurs, le cinéma national se porte bien et semble même entrer dans une nouvelle ère ambitieuse. Souvenez-vous que Mua do, cité plus haut, pourrait représenter le Vietnam aux prochains Oscars. Il faut dire que ce film est l’une des grandes réussites de l’année 2025 : Lotus d’or au 24ᵉ Festival du film vietnamien, il a dominé le palmarès technique (meilleurs effets visuels, meilleur son, meilleur second rôle masculin) et généré des recettes impressionnantes dépassant les 700 milliards de dôngs. Il s’impose ainsi comme le porte-drapeau d’un cinéma vietnamien qui vise désormais les sommets.

Depuis deux ans, le nombre et la qualité des productions ont augmenté. Les œuvres vietnamiennes voyagent, sont accueillies dans les festivals internationaux, et une nouvelle génération de cinéastes audacieux s’affirme. Leurs films deviennent, de manière naturelle, de véritables ambassadeurs culturels contribuant à promouvoir l’image du pays et son identité sur la scène mondiale.

Il est donc peut-être temps de s’immerger à nouveau dans les salles obscures, d’acheter quelques DVD, de parcourir certaines plateformes spécialisées ou simplement de patienter devant son petit écran pour (re)voir des œuvres parmi les plus marquantes :

• Canh dông hoang (Le Champ sauvage, Nguyên Hông Sên, 1979)

• Bao gio cho dên thang muoi (Quand viendra le mois d’octobre, Ðang Nhât Minh, 1984)

• Doi cat (La Vie sur le sable, Nguyên Thanh Vân, 1999)

• Tro tàn ruc ro (Cendres glorieuses, Bùi Thac Chuyên, 2022)

• Nhung dua tre trong suong (Les Enfants de la brume, Hà Lê Diêm, 2021)

• Nguoi giu hôn di san (Gardien de l’âme du patrimoine, Lê Thanh Lich et Dang Minh Hùng 2025)

• Dê mèn - Cuôc phiêu luu toi xom lây lôi (Cricket : Aventure au village du marais, Mai Phuong, 2025)

• Mang me di bo (Abandonner maman, Mo Hong Jin, 2025).

HERVÉ FAYET/CVN