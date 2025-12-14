Zott Vietnam au soutien nutritionnel des enfants des montagnes

Zott Vietnam lance un nouveau Fonds nutritionnel destiné aux enfants des régions reculées. Grâce à cette initiative, 140.000 pots de crème dessert, d’un coût de 1,8 milliard de dôngs, seront distribués pour contribuer à réduire la malnutrition en zone montagneuse.

>> La 2e Journée de la nutrition organisée à Hô Chi Minh-Ville

>> Plus de 2.000 personnes participent à la 4e Journée nationale de la nutrition communautaire au Vietnam

>> Construire un Vietnam en bonne santé

>> Vietnam : cap sur des soins hospitaliers gratuits pour tous

Photo : SKDS/CVN

Le 1er décembre à Hanoï, un protocole d’accord a été signé entre le Fonds de protection de l’enfance du Vietnam et Zott Vietnam, ouvrant une phase de coopération élargie en faveur de la nutrition infantile. L’édition 2025 du programme Zott Vietnam - Cùng bé lon khôn (Grandir avec les tout-petits) cible spécifiquement les provinces montagneuses, où les conditions socio-économiques difficiles aggravent les risques de retard de croissance chez les plus jeunes.

Focus sur Lai Châu

L’initiative s’inscrit dans la continuité du programme lancé en 2024, lorsque 80.000 pots de crème dessert Monte avaient été remis aux enfants des hauts plateaux du Centre. D’une valeur de 1,2 milliard de dôngs, cette première phase a jeté les bases d’une coopération durable entre l’entreprise et le Fonds de protection de l’enfance.

En 2025, le programme se poursuit avec une ambition élargie : accorder une attention particulière aux enfants vivant dans les régions où la malnutrition reste alarmante, en particulier les provinces montagneuses du Nord.

Pour cette nouvelle édition, Zott Vietnam a choisi la province de Lai Châu (Nord), l’une des localités enregistrant les taux de malnutrition les plus élevés du pays : 22,38% d’enfants souffrent de retard de croissance et 16,75% présentent une insuffisance pondérale. Ces chiffres reflètent les défis structurels auxquels sont confrontées les familles vivant en altitude, souvent éloignées des services de santé et des ressources nutritionnelles fondamentales.

Sur les 140.000 pots prévus, la moitié sera financée d’emblée par l’entreprise, tandis que l’autre moitié sera réunie grâce à une campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux. Zott Vietnam espère atteindre plus de 70.000 partages accompagnés d’un hashtag dédié sur Facebook, TikTok et au sein de la communauté MomForMom, une plateforme créée pour renforcer les liens entre mères engagées dans la nutrition infantile.

Pour Zott Vietnam, ce dispositif n’est que le début d’un engagement à long terme. Les résultats de la campagne serviront de tremplin pour étendre, dans les années à venir, les activités du fonds à d’autres régions défavorisées du pays, en cohérence avec l’objectif de “ne laisser aucun enfant de côté”.

Outre la distribution de produits laitiers, le programme met en avant un autre volet : la création d’un espace d’échange pour les mères, baptisé MomForMom (M4M). Ce réseau vise à encourager les partages d’expériences, l’entraide et l’apprentissage collectif autour du rôle essentiel de la nutrition dans les premières années de vie.

Lors de la cérémonie, Bùi Quôc Hùng, directeur adjoint de Zott Vietnam, a rappelé que l’édition 2024 avait constitué une étape fondatrice : “Notre souhait est de poursuivre ce chemin aux côtés du Fonds de protection de l’enfance, afin d’apporter un soutien durable et toujours plus large aux enfants dans le besoin”.

Pour 2025, l’entreprise cible les zones reculées où les taux de malnutrition demeurent élevés. “Chaque pot que nous remettons est porteur d’un message d’espoir pour les enfants”, a-t-il souligné.

Nguyên Thi Hiên, directrice adjointe du Fonds de protection de l’enfance, a salué la vision à long terme de l’entreprise : “Zott Vietnam figure parmi les partenaires les plus actifs dans nos initiatives de soutien nutritionnel. Au-delà des dons, l’entreprise adopte une approche moderne, humaniste et durable du soin nutritionnel”.

Une approche durable

Les données les plus récentes révèlent qu’au Vietnam, deux enfants sur dix souffrent de retard de croissance. Selon l’UNICEF, environ 1,8 million d’enfants de moins de cinq ans sont concernés, avec des taux de malnutrition chez les populations ethniques vivant en zones reculées deux fois supérieurs à ceux des plaines.

Photo : CTV/CVN

Pour Dinh Tiên Hai, directeur du Fonds de protection de l’enfance, l’amélioration de la condition physique des enfants et la réduction des carences en micronutriments restent des objectifs centraux, en cohérence avec les politiques sociales nationales. Il reconnaît que, dans de nombreuses localités, les autorités comme les entreprises ont multiplié les initiatives, parfois sans convention formelle, pour améliorer l’accès à la nutrition.

Afin d’accélérer les progrès, trois orientations prioritaires sont mises en avant par M. Hai. Premièrement, améliorer la sensibilisation des parents. “Beaucoup de familles ont les moyens matériels, mais manquent de connaissances sur les besoins nutritionnels essentiels, surtout à l’âge scolaire”, insiste-t-il. Selon lui, instaurer l’habitude de boire du lait et de consommer des micronutriments doit commencer au sein du foyer.

Deuxièmement, mobiliser pleine-ment le système politique local. Les programmes ne peuvent réussir que si les autorités locales, les organisations sociales et les collectivités s’impliquent de manière cohérente. “Là où les autorités s’engagent fortement, les résultats progressent nettement”, affirme-t-il.

Troisièmement, renforcer la solidarité pour les enfants pauvres. Dans plusieurs zones reculées, l’accès aux produits nutritionnels reste limité. Le Fonds continue donc d’appeler au soutien des entreprises et philanthropes pour que tous les enfants puissent bénéficier d’une nutrition adéquate.

Thao Nguyên/CVN