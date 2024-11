Mettre en lumière le dynamisme de l'industrie numérique vietnamienne

Organisé conjointement par le ministère de l'Information et des Communications et le Comité populaire provincial, le Forum a attiré des experts du secteur et des représentants d'entreprises nationales et internationales.

À travers trois sessions stratégiques, le forum a mis en avant les efforts du Vietnam dans la transformation numérique : les politiques nationales pour stimuler les investissements numériques, les opportunités prometteuses dans ce domaine, et la création d’un écosystème numérique dynamique.

Les chiffres présentés ont révélé une performance impressionnante : l'industrie des technologies numériques du Vietnam a enregistré un chiffre d'affaires de 150 milliards de dollars, soutenu par 67.500 entreprises, dont 1.500 sont déjà présentes sur les marchés internationaux.

En outre, le Vietnam s’illustre par ses compétences remarquables en programmation, se classant parmi les dix premiers pays au monde en la matière. Avec un nombre élevé de diplômés en ingénierie et des incitations attractives pour les investisseurs, le pays se positionne comme une destination de choix pour les investissements dans l'industrie numérique. Le gouvernement travaille actuellement à finaliser un projet de loi spécifique pour ce secteur stratégique.

Au cours du forum, les entreprises ont exploré les vastes perspectives d’investissement numérique au Vietnam, en mettant l'accent sur les services de technologie financière à Quang Ninh et la transformation numérique dans les zones industrielles de Binh Duong. Elles ont également partagé leurs expériences pratiques et formulé des recommandations pour renforcer l’attractivité du pays.

En parallèle, les discussions se sont concentrées sur les mesures nécessaires pour construire un écosystème d'investissement numérique durable et innovant.

Dans le cadre de la Semaine numérique internationale, qui s'étend du 19 au 22 novembre, le ministère de l'Information et de la Communication a collaboré avec des États membres de l'ASEAN, la République de Corée, l'Australie, les États-Unis et plusieurs organisations internationales pour organiser une série d'événements spécialisés. Ceux-ci ont abordé des thématiques clés telles que la gouvernance de l'intelligence artificielle, les stratégies numériques, les services d'information de l'ASEAN, ainsi que le développement des ressources humaines dans le domaine numérique.

VNA/CVN