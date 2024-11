Le Vietnam réélu membre de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international

Photo : VNA/CVN

C'est la deuxième fois que le Vietnam assume le poste de membre de la CNUDCI, poursuivant son premier mandat (2019-2025) avec de nombreux succès, démontrant la reconnaissance et l'appréciation des pays membres de l'ONU et de la communauté internationale pour les contributions positives et constructives du pays au développement, à l'harmonisation et à l'application du droit commercial international en général et dans le cadre de la CNUDCI au cours des dernières années.

La réélection du Vietnam reflète sa position et son prestige grandissant sur la scène internationale. Cela est également le fruit d'un processus de consolidation de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et d'autres pays membres de l'ONU.

En tant que membre de la CNUDCI, au cours des cinq prochaines années, le Vietnam participera directement aux négociations et à la définition des règles du droit commercial international dès les premières étapes, en veillant à ce que ces règles soient conformes à ses priorités et intérêts nationaux, et en harmonie avec les intérêts communs de la communauté internationale, notamment ceux des pays en développement.

En tant qu'économie ouverte, avec un produit intérieur brut (PIB) de 430 milliards d'USD (35e rang mondial), un chiffre d'affaires à l'import-export de 681 milliards d'USD et un réseau d'accords de libre-échange couvrant plus de 60 pays, le Vietnam accorde une grande importance et participe activement à la CNUDCI, contribuant ainsi à la construction d'un cadre juridique et à l'élaboration de politiques visant à promouvoir un système commercial ouvert, équitable et transparent.

VNA/CVN