Le Vietnam Dialogue favorise la coopération financière Vietnam - Allemagne

Photo : VNA/CVN

Cet événement, initié par la société de conseil Vietnam Advisors (Allemagne), visait à réunir des décideurs politiques, des institutions bancaires, des entreprises financières et technologiques et des juristes, pour stimuler la coopération en matière d'investissements et de technologies financières entre le Vietnam et l'Allemagne.

Dans son message vidéo envoyé à l’événement, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Finances, Hô Duc Phoc, a mis en avant le potentiel de développement considérable du Vietnam. Il a réaffirmé l'engagement du pays à créer des conditions propices aux investissements étrangers, soutenu par des politiques cohérentes et attractives.

Promouvoir l'économie numérique et l'économie verte

Hô Duc Phoc a souligné qu'avec des solutions visant à promouvoir l'économie numérique, l'économie verte, les technologies de pointe, l'intelligence artificielle (IA) et la transition énergétique juste, le Vietnam invitait les participants à partager leurs opinions et à investir dans le pays pour créer un essor dans cette nouvelle ère.

Karsten Stroborn, directeur général des marchés de la Bundesbank, banque centrale allemande, a souligné l'évolution positive des relations entre le Vietnam et l'Allemagne, ajoutant que les deux nations étaient des partenaires commerciaux importants l'une pour l'autre dans leurs régions respectives. Reconnaissant le potentiel significatif de croissance dans les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays, il a insisté sur la nécessité d'un cadre de dialogue efficace.

Karsten Stroborn a également exprimé son souhait de voir le Vietnam Dialogue s'établir comme un forum annuel, jouant un rôle crucial dans le renforcement de la coopération économique bilatérale.

Lors du forum, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a exprimé son souhait que le Vietnam puisse optimiser ses ressources nationales et internationales, ainsi que le soutien des investisseurs et des organisations allemandes dans la nouvelle ère.

Les intervenants ont mis en lumière les progrès économiques remarquables réalisés par le Vietnam ces dernières années. Ils ont souligné que le pays se positionnait actuellement comme l'une des économies les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est, offrant des opportunités uniques et substantielles aux entreprises et aux investisseurs, particulièrement dans le domaine des technologies financières.

Photo : VNA/CVN

Des représentants d'entreprises renommées dans le secteur des technologies financières ont partagé leurs expériences de réussite au Vietnam, notamment le succès notable de VNPay dans le développement de ses principales plateformes de technologie financière.

Veronica Grimm, membre du Conseil allemand des experts économiques et du Conseil de surveillance de Siemens Energy, a souligné l'importance pour l'Allemagne et l'Union européenne de diversifier leurs relations commerciales. Elle a identifié la coopération avec le Vietnam comme une bonne direction, l’une des mesures pour le renforcement mutuel des économies.

Jens Rübbert, responsable régional Asie-Pacifique de la Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) et président du Conseil d'affaires UE - ASEAN, a mis en avant la croissance impressionnante du Vietnam, caractérisée par des flux d'investissements directs étrangers (IDE) stables. Il a souligné l'efficacité de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), entré en vigueur en 2020, comme catalyseur des activités commerciales entre le Vietnam et l'UE.

Dans un contexte mondial marqué par des tensions commerciales croissantes, selon lui, le Vietnam pourra profiter de nombreuses opportunités si le pays sait tirer parti de l'évolution des flux d'investissements.

En conclusion de l'événement, l'ambassadeur Vu Quang Minh a souhaité voir le Vietnam Dialogue s'établir comme un événement important, un rendez-vous des communautés d'affaires des deux pays en 2025, à l'occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Allemagne.

VNA/CVN