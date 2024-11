Écologisation du processus de fabrication des produits aquatiques

L'écologisation des processus de production et de transformation pour répondre aux exigences d'exportation est actuellement une tendance et également une exigence pour toutes les industries, dont celle du pangasius.

Selon la secrétaire générale adjointe de l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), Tô Thi Tuong Lan, l'écologisation de l'ensemble de la chaîne de production, de transformation et de consommation des produits agricoles, produits aquatiques en particulier, dont le pangasius, est demandée par le marché européen. Cependant, il s’agit également d’une tendance mondiale générale, les pays s’efforçant de protéger l’environnement et de réduire les émissions dans les secteurs de production.

Face aux exigences du marché européen, d'ici 10 ans pour atteindre le zéro émission nette, les entreprises tentent également de mobiliser des ressources financières pour passer à l'écologisation de leurs chaînes de production.

En tant que l'une des cinq plus grandes entreprises de transformation et d'exportation de pangasius, la compagnie par actions Vinh Hoan s'est préparée à cette tendance il y a cinq ans. Les produits de Vinh Hoan sont bien accueillis par les consommateurs, la chaîne de production et de transformation évoluant vers un verdissement efficace. De plus, l'utilisation d'énergies renouvelables (solaire) est également introduite dans l'usine pour réduire l'utilisation de sources d'énergie thermique et l'eau traitée est également réutilisée pour d'autres activités de nettoyage et d'entretien de l'usine.

Avec les efforts de l'ensemble du système de production et l'attention des ministères et des branches, l'écologisation des processus de production et de transformation seront bientôt achevée.

Les exportations de pangasius en 2024 pourrait atteindre l'objectif de 2 milliards d'USD, contribuant ainsi à porter les exportations de produits aquatiques à 10 milliards d'USD fixé par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural début 2024.

