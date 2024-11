Le Vietnam cherche à stimuler les échanges commerciaux avec l'Amérique

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé le 18 novembre à Rio de Janeiro, une conférence des conseillers commerciaux et chefs des services commerciaux du Vietnam en Amérique sous format hybride.

Cet événement visait à évaluer les résultats obtenus dans le travail des missions commerciales ces derniers temps et à discuter des orientations et des tâches prioritaires à mettre en œuvre dans un avenir proche. L'objectif était de renforcer les activités économiques et commerciales, de développer les marchés étrangers, de promouvoir le commerce et d'accroître les exportations des produits vietnamiens vers les pays de la région et du monde.

Lors de son discours d'ouverture en ligne depuis Hanoï, le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a hautement apprécié les résultats obtenus par le réseau des bureaux commerciaux sur le marché des Amériques ces derniers temps, une région abritant certains des partenaires stratégiques clés pour les exportations vietnamiennes.

Le ministre a également demandé à la conférence de proposer des solutions afin de renforcer l'efficacité de la recherche de marché, à construire une base de données commune sur les marchés. Il a souligné l'importance de mesures pour promouvoir les activités de commerce, diversifier les marchés et les produits d'exportation, ainsi qu'intensifier l'intégration des produits vietnamiens dans les chaînes de distribution en Amérique. Ces efforts visent à exploiter pleinement le potentiel des marchés et à valoriser le rôle de la communauté vietnamienne dans la promotion des exportations.

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyên Sinh Nhât Tân a souligné le rôle crucial des bureaux commerciaux en tant que représentants du ministère de l'Industrie et du Commerce dans la promotion de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et ses partenaires internationaux. Il a insisté sur l'importance d'exploiter efficacement les cadres de partenariat stratégique, de partenariat intégral et les accords de libre-échange, afin de contribuer concrètement au développement socio-économique.

Il a également demandé aux bureaux commerciaux de redoubler d'efforts pour renforcer leur rôle et accomplir avec succès toutes les missions qui leur seront confiées dans les temps à venir.

Au cours de la période de janvier à octobre de 2024, les exportations vietnamiennes vers l'Amérique ont repris une forte dynamique de croissance, atteignant 114,9 milliards d'USD, soit une augmentation de 22,3% par rapport à 2023. Les États-Unis, les pays membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et le Marché commun du Sud (MERCOSUR) restent les principaux partenaires importateurs de produits vietnamiens. Les pays d'Amérique représentent 34,2% des exportations du pays.

