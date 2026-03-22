Danemark

Mette Frederiksen et deux de ses ministres favoris pour diriger le gouvernement

La sociale-démocrate Mette Frederiksen est donnée favorite pour un troisième mandat de Première ministre au Danemark, à l'occasion des législatives, mais deux de ses ministres au sein de l'actuelle coalition gauche-droite pourraient également prétendre à ce poste.

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Le ministre de la Défense Troels Lund Poulsen, candidat du parti Venstre (libéraux) pourrait émerger comme figure de consensus, tout comme Lars Løkke Rasmussen (Modérés, centre-droit), vieux briscard de la scène politique danoise.

Voici quelques éléments biographiques de ces trois dirigeants politiques.

Mette Frederiksen

Photo : AFP/VNA/CVN

À 48 ans, cette femme d'appareil, incarnation de la sociale-démocratie acquise à la rigueur migratoire pour défendre l'État providence, entend rester à la barre.

Députée depuis ses 24 ans, en 2001, Mette Frederiksen a pris en 2015 la tête de la plus grande formation politique danoise, à la faveur du départ d'Helle Thorning-Schmidt, première femme Première ministre du pays battue aux législatives.

Cheffe d'un premier gouvernement minoritaire exclusivement social-démocrate entre 2019 et 2022 a d'abord mené avec succès la bataille contre le COVID-19.

Son deuxième mandat est marqué par un tour de vis migratoire en matière de politique intérieure pour contrer la poussée de l'extrême droite, dont s'inspirent d'autres partis sociaux-démocrates européens mais également de droite.

Pragmatique, elle tourne la page de la "frugalité" budgétaire pour entamer un net effort financier en matière de défense. Mette Frederiksen parvient également à obtenir le soutien de ses homologues de l'Union européenne.

Troels Lund Poulsen

La Première ministre Mette Frederiksen avait à peine convoqué les élections législatives fin février que Troels Lund Poulsen, 49 ans, annonçait sa candidature au poste de Premier ministre.

À la tête des libéraux de Venstre, celui qui a travaillé pendant quatre ans aux côtés de Mme Frederiksen, comme ministre de l'Economie puis comme ministre de la Défense, veut conduire une coalition de droite au pouvoir.

Il dit craindre qu'une coalition de gauche dirigée par l'actuelle Première ministre "submerge les Danois et nos entreprises avec de nouvelles taxes élevées".

Travailleur acharné, M. Lund a l'expérience de nombres postes ministériels mais peu voyaient en lui un candidat au poste de chef de gouvernement, selon la presse danoise.

Lui-même a reconnu avoir envisagé en 2022 de se retirer de la vie politique, se disant épuisé.

Il est décrit comme un ministre de la Défense intransigeant, capable d'accompagner la montée en puissance du réarmement danois.

Lars Løkke Rasmussen

Lars Løkke Rasmussen, âgé de 61 ans, a été deux fois Premier ministre du Danemark (2009–2011 et 2015–2019).

Ministre des Affaires étrangères expérimenté, M. Løkke Rasmussen a piloté, avec son homologue du Groenland, les récentes négociations avec l'administration Trump.

Né dans le centre du Danemark, d'un père chef-comptable et d'une mère au foyer, juriste de formation, il est entré au Parlement en 1994.

Adhérent pendant quarante ans du parti Venstre, il a quitté sa formation en 2021 pour créer les Modérés (centre-droit) qu'il parvient à installer au sein de la coalition de Mette Frederiksen.

AFP/VNA/CVN