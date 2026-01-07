Les chefs de la diplomatie nordique soulignent leur engagement collectif pour la sécurité de l'Arctique

Les ministres des Affaires étrangères du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ont publié mardi 6 janvier une déclaration commune soulignant leur engagement collectif en faveur de la préservation de la sécurité, de la stabilité et de la coopération dans l'Arctique.

Les ministres ont souligné que la sécurité dans l'Arctique reposait sur le respect de la Charte des Nations unies et du droit international, en particulier l'inviolabilité des frontières. Le Danemark, y compris le Groenland, a été mis en avant en tant que membre fondateur de l'OTAN ayant conclu un accord de défense de longue date avec les États-Unis, facilitant ainsi une coopération accrue en matière de sécurité, selon la déclaration.

Les ministres ont également réaffirmé que les décisions concernant le Danemark et le Groenland relevaient exclusivement du Danemark et du Groenland.

Dimanche 4 janvier, le président américain Donald Trump a déclaré lors d'un entretien téléphonique avec le magazine The Atlantic que les États-Unis avaient "absolument" besoin du Groenland. Il a également évoqué l'intervention américaine au Venezuela.

Le mois dernier, M. Trump a annoncé la nomination du gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, au poste d'envoyé spécial des États-Unis pour le Groenland, ravivant les tensions diplomatiques entre Washington et le Danemark.

Depuis son entrée en fonction en janvier 2025, M. Trump a exprimé à plusieurs reprises son intérêt pour un contrôle du Groenland, n'excluant pas le recours à une "coercition militaire ou économique" pour atteindre cet objectif.

Xinhua/VNA/CVN